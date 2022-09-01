Лукашенко похвалил Сталина и Берию за ядерное оружие
Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко поблагодарил советского вождя и диктатора Иосифа Сталина и наркома внутренних дел СССР организатора сталинских репрессий Лаврентия Берию за ядерное оружие.
Источник: Лукашенко в ходе так называемого "урока" "Историческая память - дорога в будущее", который он решил провести для детей 1 сентября
Прямая речь: "Мы сегодня существуем и еще крестовый поход оттуда так не начался через Беларусь далее на восток, потому что этот Берия был, и который возглавил процесс создания ядерного оружия.
Ядерного оружия, которое я ненавижу и неприемлю, но которое, к нашему счастью, у нас есть, в данном случае в России, и это оружие сдерживания…
Нас бы давно перемололи и растоптали, если бы не боялись ядерного оружия. А это Сталин и Берия".
Справка: В 1943 году по распоряжению Сталина была начата советская программа по созданию атомной бомбы.
После получения в 1943 году подходящего уранового сырья общее руководство проектом по созданию в Москве атомного оружия возложили на Берию.
Напомним:
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусские самолеты Су уже переоборудовали для того, чтобы они могли нести ядерное оружие, и добавил, что уже "определены цели" на случай провокации Запада против Беларуси.