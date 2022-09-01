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Зеленский обсудил антироссийские санкции с новым премьером Израиля

"Украинская правда"Четверг, 1 сентября 2022, 16:31
Фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский пообщался по поводу антироссийских санкций с руководителем Израильского правительства Яиром Лапидом.

Источник: сообщение в Twitter Зеленского

Прямая речь: "Провел первый телефонный разговор с новым премьер-министром Израиля Яиром Лапидом. Рассчитываю на присоединение его страны к антироссийским санкциям и на практическую помощь Украине по противодействию агрессии РФ".

Предыстория:

  • 30 июня парламент (Кнессет) Израиля принял решение о самороспуске – новые выборы назначены на 1 ноября.
  • До ноября правительство будет возглавлять нынешний министр иностранных дел Яир Лапид.

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Темы: ЗеленскийИзраильРосcиясанкции
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