Зеленский обсудил антироссийские санкции с новым премьером Израиля
Четверг, 1 сентября 2022, 16:31
Президент Владимир Зеленский пообщался по поводу антироссийских санкций с руководителем Израильского правительства Яиром Лапидом.
Источник: сообщение в Twitter Зеленского
Прямая речь: "Провел первый телефонный разговор с новым премьер-министром Израиля Яиром Лапидом. Рассчитываю на присоединение его страны к антироссийским санкциям и на практическую помощь Украине по противодействию агрессии РФ".
Предыстория:
- 30 июня парламент (Кнессет) Израиля принял решение о самороспуске – новые выборы назначены на 1 ноября.
- До ноября правительство будет возглавлять нынешний министр иностранных дел Яир Лапид.
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