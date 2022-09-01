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Зенитчики Воздушных сил сбили ракету Х-59 в Херсонской области

Валентина РоманенкоЧетверг, 1 сентября 2022, 20:09
Зенитчики Воздушных сил сбили ракету Х-59 в Херсонской области

Вечером четверга зенитчики Воздушных сил сбили в Херсонской области авиационную управляемую ракету, выпущенную из российского истребителя.

Источник: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона и в комментарии УП

Прямая речь: "Около 16 часов в Херсонской области зенитное ракетное подразделение Воздушных сил Украины уничтожило вражескую управляемую авиационную ракету Х-59 класса "воздух-поверхность", выпущенную российским истребителем".

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Детали: Также, по словам Игната, украинская авиация (истребители, бомбардировщики и штурмовики) продолжают наносить серьезные удары по наземным целям врага, особенно на южном направлении.

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Темы: Херсонская областьвойна
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