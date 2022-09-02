Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

1 сентября оккупанты агитировали школьников из Крыма вступать в российскую армию

Ирина БалачукПятница, 2 сентября 2022, 14:19
1 сентября оккупанты агитировали школьников из Крыма вступать в российскую армию
Крымские школьники. Фото из Telegram главы оккупационных властей Крыма Сергея Аксенова

1 сентября в оккупированном Крыму школьников в нарушение ряда норм международного права агитировали вступать в ряды российской армии.

Источник: КрымSOS со ссылкой на председателя правления организации Алексея Тильненко

Прямая речь Тильненко: "1 сентября на уроках патриотизма в школах Симферополя так называемые "герои" так называемой "спецоперации" рассказывали о перспективах контрактной службы в рядах армии РФ. Таким образом, учеников старших классов вербуют в российскую армию после завершения обучения".

Реклама:

Детали: По словам председателя правления КрымSOS, таким образом оккупанты нарушили по меньшей мере 6 норм международного права.

В частности, статью 51 IV Женевской конвенции, запрещающаю государству-оккупанту принуждать граждан оккупированной территории служить в оккупационной армии, а также запрещающую любое давление или пропаганду в пользу добровольной военной службы.

А также статьи Римского устава Международного уголовного суда, которые касаются принуждения гражданина оккупированной территории к военной службе в оккупационной армии и принуждения граждан оккупированной территории к участию в боевых действиях против собственного государства.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, захватчики нарушили статью 20 Международного пакта о гражданских и политических правах, запрещающую любую пропаганду войны.

А также статьи 1 и 2 Факультативного протокола к Конвенции относительно участия детей в вооруженных конфликтах, которые защищает лиц, не достигших 18 лет, от принудительного призыва на военную службу и от непосредственного участия в военных действиях.

Предыстория:

  • В июле Госдума РФ внесла поправку в закон о военной службе. Она позволяет заключать контракты с теми, кто не проходил срочную службу, например, с 18-летними подростками, только закончившими школу.
  • Глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов заявил, что в войне против Украины на стороне РФ участвует более 1200 крымчан.

Темы: Крымоккупацияобразованиепропаганда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Все новости...
Крым
Оккупационный суд оставил без изменений приговор крымскому татарину за перевод средств в Украину
Минобороны РФ заявило о якобы сбитом беспилотнике над Сереным морем
Россия готовит новую волну мобилизации в Крыму – представительство президента
Последние новости
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
12:55
Полиция просит украинцев провести праздники дома и не нарушать комендантский час
12:43
фотоXiaomi представила свой первый электромобиль
12:39
фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
Все новости...
Реклама: