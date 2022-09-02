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1 сентября оккупанты агитировали школьников из Крыма вступать в российскую армию

Ирина БалачукПятница, 2 сентября 2022, 14:19
Крымские школьники. Фото из Telegram главы оккупационных властей Крыма Сергея Аксенова

1 сентября в оккупированном Крыму школьников в нарушение ряда норм международного права агитировали вступать в ряды российской армии.

Источник: КрымSOS со ссылкой на председателя правления организации Алексея Тильненко

Прямая речь Тильненко: "1 сентября на уроках патриотизма в школах Симферополя так называемые "герои" так называемой "спецоперации" рассказывали о перспективах контрактной службы в рядах армии РФ. Таким образом, учеников старших классов вербуют в российскую армию после завершения обучения".

Детали: По словам председателя правления КрымSOS, таким образом оккупанты нарушили по меньшей мере 6 норм международного права.

В частности, статью 51 IV Женевской конвенции, запрещающаю государству-оккупанту принуждать граждан оккупированной территории служить в оккупационной армии, а также запрещающую любое давление или пропаганду в пользу добровольной военной службы.

А также статьи Римского устава Международного уголовного суда, которые касаются принуждения гражданина оккупированной территории к военной службе в оккупационной армии и принуждения граждан оккупированной территории к участию в боевых действиях против собственного государства.

Кроме того, захватчики нарушили статью 20 Международного пакта о гражданских и политических правах, запрещающую любую пропаганду войны.

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А также статьи 1 и 2 Факультативного протокола к Конвенции относительно участия детей в вооруженных конфликтах, которые защищает лиц, не достигших 18 лет, от принудительного призыва на военную службу и от непосредственного участия в военных действиях.

Предыстория:

  • В июле Госдума РФ внесла поправку в закон о военной службе. Она позволяет заключать контракты с теми, кто не проходил срочную службу, например, с 18-летними подростками, только закончившими школу.
  • Глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов заявил, что в войне против Украины на стороне РФ участвует более 1200 крымчан.

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Темы: Крымоккупацияобразованиепропаганда
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