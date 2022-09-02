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Президент и министр обороны Латвии призвали НАТО предоставить Украине танки и самолеты

"Европейская правда"Пятница, 2 сентября 2022, 22:45

Президент Латвии Эгилс Левитс и министр обороны страны Артис Пабрикс призвали союзников в НАТО обеспечить Украину современными боевыми танками и авиацией, а также предостерегли от ослабления решительности в противодействии России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Летвис и Пабрикс заявили в интервью The Times.

"Запад, США, Европейский Союз, все западные демократические государства должны не просто поддерживать, а нарастить свою военную помощь Украине. Вы можете убедиться, что эта военная помощь действительно эффективна… Политически говоря, я считаю, что Запад должен передать Украине все оружие, которое она нуждается", – сказал латвийский президет.

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По мнению министра обороны Латвии, Запад своей нерешительностью из-за страха спровоцировать ядерную войну даже поощрил Владимира Путина, и он должен помогать Киеву всем, кроме собственных военных, чтобы тот освободил всю оккупированную Россией территорией.

"(Русская) информационная война и пропаганда оказала значительное влияние. Многие на Западе действительно считают, что любая поддержка Украины может привести к дальнейшей эскалации и огорчить Путина, Кремль, Россию. Это была большая ошибка, потому что единственное, что провоцирует Россию, – это слабость", – подчеркнул Пабрикс.

"Я не вижу никакой причины, почему бы Украине не получить западные бронированные машины. Почему нет? Только потому, что Россия может расстроиться?" – добавил он.

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Глава латвийского Минобороны также сравнил войну России против Украины со Второй мировой, в которой Москва действует подобно нацистам.

"Если мы хотим закончить войну, если мы хотим обеспечить зерном третий мир, если мы просто хотим жить привычной жизнью, единственный путь вперед – это победа Украины. Никаких альтернатив, компромиссов, мирных переговоров, где мы отдадим что-нибудь Москве, как это сделал Чемберлен". Это не будет решением. Это будет просто подготовка к следующей войне на натовской земле", - считает Пабрикс.

Украина долго просит у Запада более совершенные системы вооружений для успешного осуществления контрнаступления с целью возобновить контроль над югом Украины. В частности, Киев уже несколько месяцев пытается получить боевые танки западного образца, однако пока не получил согласия на это от государств-партнеров.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмигаль перед визитом в Германию призвал федеральное правительство поставлять украинским военным боевые танки, чтобы отбивать российских нападающих.

Темы: оружиеНАТОЛатвияУкраина
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