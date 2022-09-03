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В имении Трампа обнаружили более 11 тысяч правительственных записей

Анастасия КалатурСуббота, 3 сентября 2022, 01:40
ФОТО: GETTY

ФБР обнаружило более 11 тысяч правительственных документов и фотографий во время обыска 8 августа в имении Мар-а-Лаго бывшего президента США Дональда Трампа во Флориде.

Источник: Reuters со ссылкой на судебные протоколы, раскрытые в пятницу

Детали: Из более чем 11 тысяч правительственных записей и фотографий 18 было обозначено как "совершенно секретно", 54 - как "секретно" и 31 - как "конфиденциально", согласно подсчету Reuters в правительственной инвентаризации. "Совершенно секретно" - это самый высокий уровень секретности, предназначенный для сокровенных секретов страны.

Документы с классификационными пометками иногда совмещались с другими предметами, такими как книги, журналы и газетные вырезки.

Напомним: Также была изъята 71 пустая папка из офиса Трампа и еще 19 из хранилища для секретных документов в Мар-а-Лаго, на которых были указания для ограниченного доступа.

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Темы: ТрампСША
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