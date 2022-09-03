В имении Трампа обнаружили более 11 тысяч правительственных записей

ФБР обнаружило более 11 тысяч правительственных документов и фотографий во время обыска 8 августа в имении Мар-а-Лаго бывшего президента США Дональда Трампа во Флориде.

Источник: Reuters со ссылкой на судебные протоколы, раскрытые в пятницу

Детали: Из более чем 11 тысяч правительственных записей и фотографий 18 было обозначено как "совершенно секретно", 54 - как "секретно" и 31 - как "конфиденциально", согласно подсчету Reuters в правительственной инвентаризации. "Совершенно секретно" - это самый высокий уровень секретности, предназначенный для сокровенных секретов страны.

Документы с классификационными пометками иногда совмещались с другими предметами, такими как книги, журналы и газетные вырезки.

Напомним: Также была изъята 71 пустая папка из офиса Трампа и еще 19 из хранилища для секретных документов в Мар-а-Лаго, на которых были указания для ограниченного доступа.

Предыстория:

В начале августа ФБР обыскало имение Трампа Мар-а-Лаго во Флориде в рамках расследования по изъятию им секретных документов из Белого дома.

Это первый подобный прецедент в истории США.

Министерство юстиции обнародовало судебный документ с основаниями для проведения обысков в Мар-а-Лаго, где указало, что документы, забранные Трампом, могут ставить под угрозу национальную безопасность.

Федеральные правоохранительные органы подозревают Трампа в изъятии или разрушении документов, препятствовании расследованию и нарушении закона о шпионаже.