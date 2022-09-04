В Минобороны РФ три дня думали, как объяснить недопуск журналистов на ЗАЭС

В Минобороны России заявляют, что украинские и западные журналисты, которых оккупанты не пропустили 1 сентября на ЗАЭС, якобы готовили провокацию, а вместо них были пропущены более 60 представителей СМИ из разных стран.

Источник: заявление официального представителя Минобороны России

Детали: Хотя визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС произошел 1 сентября, и в тот же день президент Владимир Зеленский заявил о недопуске журналистов, Минобороны РФ отреагировало на это заявление только в воскресенье, 4 сентября.

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Дословно Минобороны РФ: "В ходе подготовки киевским режимом и его западными спонсорами операции по захвату 1 сентября с.г. Запорожской атомной электростанции, сообщить в присутствии миссии МАГАТЭ мировому сообществу о переходе станции под контроль Киева должны были специально отобранные и подготовленные "представители СМИ" из Украины, США и Великобритании.

В этих целях, как подтвердилось 2 сентября с.г. из публичного заявления В.Зеленского, киевским режимом явочным порядком к кортежу МАГАТЭ были присоединены автомобили с украинскими и западными журналистами".

Больше деталей: В российском ведомстве заявили, что в соответствии с "детально проработанными и согласованными документами", пропуск на подконтрольную оккупантам территорию Запорожской области должен был осуществляться строго на основании списков, ранее представленных в Минобороны России Департаментом охраны и безопасности ООН.

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"Никаких представителей украинских или иных СМИ, которые должны были сопровождать 1 сентября с.г. кортеж экспертов МАГАТЭ с подконтрольной киевскому режиму территории на Запорожскую АЭС, в согласованных списках миссии нет", - утверждают россияне.

В Минобороны оккупантов заявили, что "в целях исполнения протокола безопасности работы миссии", все посторонние лица при попытке пересечь линию разграничения вместе с кортежем МАГАТЭ останавливались и не пропускались.

Там также утверждают, что, по просьбе секретариата МАГАТЭ, для освещения работы миссии на Запорожской АЭС, якобы "российской стороной на территорию станции был обеспечен приезд более 60 представителей СМИ, в том числе из Франции, США, Китая, Дании, Японии, Германии, Турции, Катара, ОАЭ, Южной Кореи, Вьетнама и других стран".

По заявлению Минобороны РФ, утром 1 сентября прибывшие в Энергодар журналисты данного пула якобы "оказались непосредственными очевидцами неудавшейся попытки штурма Запорожской АЭС украинскими диверсантами и, укрывшись в бомбоубежище, лично наблюдали массированный артиллерийский обстрел артиллерией ВСУ территории атомной станции и жилых кварталов Энергодара".

Что предшествовало: Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) должна была прибыть на Запорожскую АЭС 31 августа, но попала туда только 1 сентября.

Комиссия добиралась до ЗАЭС довольно долго, россияне не дали ей спецпропусков – и 14 экспертов попали на захваченную станцию только 1 сентября, пробыли там 2,5 часа, после чего на АЭС осталось 5 представителей миссии. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что команда МАГАТЭ сохранит присутствие на Запорожской АЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на договоренности с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, миссия попала на Запорожскую АЭС без независимых журналистов.