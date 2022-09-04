У Міноборони РФ три дні думали, як пояснити недопуск журналістів на ЗАЕС

У Міноборони Росії заявляють, що українські та західні журналісти, яких окупанти не пропустили 1 вересня на ЗАЕС, нібито готували провокацію, а замість них було пропущено понад 60 представників ЗМІ з різних країн.

Джерело: заява офіційного представника Міноборони Росії

Деталі: Хоча візит місії МАГАТЕ на ЗАЕС відбувся 1 вересня, і того ж дня президент Володимир Зеленський заявив про недопуск журналістів, Міноборони РФ відреагувало на цю заяву лише в неділю, 4 вересня.

Дослівно Міноборони РФ: "Під час підготовки київським режимом та його західними спонсорами операції із захоплення 1 вересня ц.р. Запорізької атомної електростанції, повідомити у присутності місії МАГАТЕ світову спільноту про перехід станції під контроль Києва мали спеціально відібрані та підготовлені "представники ЗМІ" з України, США та Великобританії.

З цією метою, як підтвердилося 2 вересня ц.р. із публічної заяви В.Зеленського, київським режимом явочним порядком до кортежу МАГАТЕ були приєднані автомобілі з українськими та західними журналістами".

Більше деталей: У російському відомстві заявили, що відповідно до "детально опрацьованих та узгоджених документів", пропуск на підконтрольну окупантам територію Запорізької області мав здійснюватися суворо на підставі списків, раніше поданих до Міноборони Росії Департаментом охорони та безпеки ООН.

"Жодних представників українських чи інших ЗМІ, які мали супроводжувати 1 вересня ц.р. кортеж експертів МАГАТЕ із підконтрольної київському режиму території на Запорізьку АЕС, у погоджених списках місії немає", - стверджують росіяни.

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У Міноборони окупантів заявили, що "з метою виконання протоколу безпеки роботи місії" всі сторонні особи при спробі перетнути лінію розмежування разом із кортежем МАГАТЕ зупинялися і не пропускалися.

Там також стверджують, що на прохання секретаріату МАГАТЕ для висвітлення роботи місії на Запорізькій АЕС нібито "російською стороною на територію станції було забезпечено приїзд понад 60 представників ЗМІ, у тому числі з Франції, США, Китаю, Данії, Японії, Німеччини, Туреччини, Катару, ОАЕ, Південної Кореї, В'єтнаму та інших країн".

За твердженням Міноборони РФ, вранці 1 вересня журналісти даного пулу, які прибули в Енергодар, нібито "виявилися безпосередніми очевидцями невдалої спроби штурму Запорізької АЕС українськими диверсантами і, сховавшись у бомбосховищі, особисто спостерігали масований артилерійський обстріл артилерією".

Що передувало: Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) мала прибути на Запорізької АЕС 31 серпня, але дісталася туди лише 1 вересня.

Комісія добирался до ЗАЕС досить довго, росіяни не надали їй спецперепусток – і 14 експертів потрапили на захоплену станцію лише 1 вересня, пробули там 2,5 години, після чого на АЕС лишилося 5 представників місії. Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що команда МАГАТЕ збереже присутність на Запорізькій АЕС.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що попри домовленості з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі місія потрапила на Запорізьку АЕС без незалежних журналістів.