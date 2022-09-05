Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов и понтонную переправу – командование "Юг"

Ольга ГлущенкоПонедельник, 5 сентября 2022, 01:45
украинские военные, фото: ОК Юг

В районе Томиной Балки украинские военные уничтожили склад вражеских боеприпасов, а вблизи села Львове – понтонную переправу.

Источник: оперативное командование "Юг"

Детали: Не давая врагу шансов на боевой успех и решение вопросов с логистикой, украинская авиация нанесла 21 удар по российским позициям, опорным и командным пунктам, районам сосредоточения сил и средств, а также по транспортно-логистическим объектам.

Ракетно-артиллерийские подразделения продолжают выполнять огневые задачи в интенсивном количестве.

Переправы через Днепр и Ингулец находятся под плотным огневым контролем.

Результаты боевого дня составляют потери вражеского войска в количестве 104 захватчиков, 6 танков, 26 единиц другой бронированной и автомобильной техники, 9 гаубиц "Мста-С" и "Мста-Б", а также беспилотный разведчик "Элерон-10".

Уничтожен склад вражеских боеприпасов в районе Томиной Балки, понтонная переправа вблизи села Львове, поражен пункт управления 35 армии в Каховском районе и два контрольно-наблюдательных пункта батальонных тактических групп 247-го десантно-штурмового полка и 126-й отдельной бригады береговой охраны обороны в Николаевском и Бериславском районах.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Вооруженные силывойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

На ЗАЭС отключили последнюю линию, соединявшуюся с энергосистемой Украины

Лиз Трасс станет новым премьер-министром Великобритании

Из-за контрнаступления ВСУ на Херсонщине оккупанты поставили на паузу "референдум"

инфографикаВ Киеве в понедельник самый грязный воздух в мире

Военный учет для женщин: в Минобороны призвали не паниковать

видеоУ российского посольства в Кабуле раздался взрыв, погибли двое сотрудников

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

Вооруженные силы
ВСУ отбили наступления врага на Авдеевском и Бахмутском направлениях – сводка
Контрнаступление ВСУ заметно развивается на юге и востоке – ISW
ВСУ освободили два населенных пункта на юге и один в Донецкой области – Зеленский
Последние новости
17:00
В "Киеве Цифровом" создали 3D-выставку разбитой техники россиян, которую показывали на Крещатике
16:52
Боррель: ЕС будет поддерживать Украину, несмотря на любой шантаж России
16:47
Германия объявила пакет мер на 65 миллиардов евро для сдерживания цен на электроэнергию
16:41
В Винницкой области сработала ПВО – ОВА
16:21
Зеленский и Макрон проговорили более полутора часов: о войне, МАГАТЭ и ЗАЭС
16:18
В ОП призвали жителей оккупированных территорий подготовиться к деоккупации
16:15
Джонсон поздравил Трасс и упомянул поддержку Украины среди своих главных достижений в должности
16:09
Россия запретила въезд Шону Пенну и Бену Стиллеру за визиты к Зеленскому
16:07
В Минздраве назвали сервисы, с помощью которых можно узнать о бесплатных лекарствах и обследованиях
16:05
Обзор российской пропаганды за полгода войны – ОПОРА
Все новости...