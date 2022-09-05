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ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов и понтонную переправу – командование "Юг"

Ольга ГлущенкоПонедельник, 5 сентября 2022, 01:45
ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов и понтонную переправу – командование Юг
украинские военные, фото: ОК Юг

В районе Томиной Балки украинские военные уничтожили склад вражеских боеприпасов, а вблизи села Львове – понтонную переправу.

Источник: оперативное командование "Юг"

Детали: Не давая врагу шансов на боевой успех и решение вопросов с логистикой, украинская авиация нанесла 21 удар по российским позициям, опорным и командным пунктам, районам сосредоточения сил и средств, а также по транспортно-логистическим объектам.

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Ракетно-артиллерийские подразделения продолжают выполнять огневые задачи в интенсивном количестве.

Переправы через Днепр и Ингулец находятся под плотным огневым контролем.

Результаты боевого дня составляют потери вражеского войска в количестве 104 захватчиков, 6 танков, 26 единиц другой бронированной и автомобильной техники, 9 гаубиц "Мста-С" и "Мста-Б", а также беспилотный разведчик "Элерон-10".

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Уничтожен склад вражеских боеприпасов в районе Томиной Балки, понтонная переправа вблизи села Львове, поражен пункт управления 35 армии в Каховском районе и два контрольно-наблюдательных пункта батальонных тактических групп 247-го десантно-штурмового полка и 126-й отдельной бригады береговой охраны обороны в Николаевском и Бериславском районах.

Темы: Вооруженные силывойна
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