Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Эстонии считают, что Украина сможет оттеснить россиян с правого берега Днепра за два месяца

"Европейская правда"Понедельник, 5 сентября 2022, 10:25
В Эстонии считают, что Украина сможет оттеснить россиян с правого берега Днепра за два месяца
скриншот

По оценке главы киберкомандования, эстонского полковника Каупо Росина, Украина сможет оттеснить российские войска с правого берега Днепра через два месяца, а на освобождение всей оккупированной территории может понадобиться несколько лет.

Об этом он рассказал в эфире ETV, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Росин комментировал наступательные действия ВСУ на юге Украины.

Реклама:

"Сейчас можно сказать, что они добились тактических успехов. При этом они сами заявили, что действуют медленно и методично, выискивая слабые места российских оккупантов и оказывая давление в этих слабых местах", - сказал он.

По его словам, украинцы пытаются использовать слабости российской армии – логистику и управление. Росин считает такую ​​тактику наиболее целесообразной на данный момент.

"Для более широкомасштабных наступлений нужны очень хорошие бронетанковые силы, большое количество танков, бронетехники, с хорошим управлением. В таком случае необходимо знать, где находится противник. Кажется, украинцы выбрали лучшую тактику по своим возможностям. И сейчас кажется, что это работает", – считает Росин.

ВИДЕО ДНЯ

По его оценке, если ВСУ смогут закрепить свой успех, они смогут оттеснить российские войска с западного берега Днепра за два месяца.

"Мы видим, что украинцы освобождают отдельные села каждый день. Большими победами могли бы быть освобождение Херсона и, возможно, захват дамбы в Новой Каховке", - добавил он.

Росин также отметил, что нынешняя позиционная война и атаки линий обороны друг друга могут занять еще несколько месяцев.

"Я оптимистично настроен относительно того, что украинцы смогут оттеснить российских оккупантов с западного берега Днепра, но линия фронта все же очень и очень протяженная. Наступает плохая погода, когда ни одна сторона, вероятно, не сможет особо продвигаться. Для оттеснения российских оккупантов с территории Украине нужно время и помощь Запада. Это может занять месяцы и годы", – подытожил он.

Напомним, глава Разведывательного центра Сил обороны Эстонии Марго Гросберг считает, что до весны война в Украине будет проходить в статичном виде.

Британская разведка сообщала, что российские военно-стратегические учения не смогли обеспечить способность армии РФ проводить широкомасштабные, сложные операции.

Темы: ЭстониявойнаУкраинаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Все новости...
Эстония
ВСУ прорвали передний край обороны РФ в Запорожской области – разведка Эстонии
Эстония обвинила в госизмене 2 граждан: один ездил в оккупированные города и засветился у Соловьева
Эстонский министр просит ЕС увеличить расходы на оборону и поддержку Украины
Последние новости
14:46
Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки
14:40
Украинцы в этом году купили почти 200 тысяч подержанных иномарок: какие модели самые популярные
14:26
В России двое молодых поэтов получили сроки колонии за стихи против войны в Украине
14:13
РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP
14:06
Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики
13:54
На левом берегу Херсонщины оккупанты пытаются восстановить наблюдательные пункты, снова атакуют с самолетов
13:51
Президент Литвы: РФ может имитировать инициативу переговоров, чтобы выиграть время в войне
13:37
Комитет НАЗЯВО признал факты плагиата в диссертации эксминистра образования Шкарлета
13:30
За год США дали 34 пакета военной помощи на $24 млрд − Зеленский
13:28
Правительство еще на 3 месяца продлило сроки идентификации пенсионеров-переселенцев
Все новости...
Реклама: