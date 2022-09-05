В Эстонии считают, что Украина сможет оттеснить россиян с правого берега Днепра за два месяца

По оценке главы киберкомандования, эстонского полковника Каупо Росина, Украина сможет оттеснить российские войска с правого берега Днепра через два месяца, а на освобождение всей оккупированной территории может понадобиться несколько лет.

Об этом он рассказал в эфире ETV, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Росин комментировал наступательные действия ВСУ на юге Украины.

Реклама:

"Сейчас можно сказать, что они добились тактических успехов. При этом они сами заявили, что действуют медленно и методично, выискивая слабые места российских оккупантов и оказывая давление в этих слабых местах", - сказал он.

По его словам, украинцы пытаются использовать слабости российской армии – логистику и управление. Росин считает такую ​​тактику наиболее целесообразной на данный момент.

"Для более широкомасштабных наступлений нужны очень хорошие бронетанковые силы, большое количество танков, бронетехники, с хорошим управлением. В таком случае необходимо знать, где находится противник. Кажется, украинцы выбрали лучшую тактику по своим возможностям. И сейчас кажется, что это работает", – считает Росин.

ВИДЕО ДНЯ

По его оценке, если ВСУ смогут закрепить свой успех, они смогут оттеснить российские войска с западного берега Днепра за два месяца.

"Мы видим, что украинцы освобождают отдельные села каждый день. Большими победами могли бы быть освобождение Херсона и, возможно, захват дамбы в Новой Каховке", - добавил он.

Росин также отметил, что нынешняя позиционная война и атаки линий обороны друг друга могут занять еще несколько месяцев.

"Я оптимистично настроен относительно того, что украинцы смогут оттеснить российских оккупантов с западного берега Днепра, но линия фронта все же очень и очень протяженная. Наступает плохая погода, когда ни одна сторона, вероятно, не сможет особо продвигаться. Для оттеснения российских оккупантов с территории Украине нужно время и помощь Запада. Это может занять месяцы и годы", – подытожил он.

Напомним, глава Разведывательного центра Сил обороны Эстонии Марго Гросберг считает, что до весны война в Украине будет проходить в статичном виде.

Британская разведка сообщала, что российские военно-стратегические учения не смогли обеспечить способность армии РФ проводить широкомасштабные, сложные операции.