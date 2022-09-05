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В Эстонии считают, что Украина сможет оттеснить россиян с правого берега Днепра за два месяца

"Европейская правда"Понедельник, 5 сентября 2022, 10:25
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По оценке главы киберкомандования, эстонского полковника Каупо Росина, Украина сможет оттеснить российские войска с правого берега Днепра через два месяца, а на освобождение всей оккупированной территории может понадобиться несколько лет.

Об этом он рассказал в эфире ETV, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Росин комментировал наступательные действия ВСУ на юге Украины.

"Сейчас можно сказать, что они добились тактических успехов. При этом они сами заявили, что действуют медленно и методично, выискивая слабые места российских оккупантов и оказывая давление в этих слабых местах", - сказал он.

По его словам, украинцы пытаются использовать слабости российской армии – логистику и управление. Росин считает такую ​​тактику наиболее целесообразной на данный момент.

"Для более широкомасштабных наступлений нужны очень хорошие бронетанковые силы, большое количество танков, бронетехники, с хорошим управлением. В таком случае необходимо знать, где находится противник. Кажется, украинцы выбрали лучшую тактику по своим возможностям. И сейчас кажется, что это работает", – считает Росин.

По его оценке, если ВСУ смогут закрепить свой успех, они смогут оттеснить российские войска с западного берега Днепра за два месяца.

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"Мы видим, что украинцы освобождают отдельные села каждый день. Большими победами могли бы быть освобождение Херсона и, возможно, захват дамбы в Новой Каховке", - добавил он.

Росин также отметил, что нынешняя позиционная война и атаки линий обороны друг друга могут занять еще несколько месяцев.

"Я оптимистично настроен относительно того, что украинцы смогут оттеснить российских оккупантов с западного берега Днепра, но линия фронта все же очень и очень протяженная. Наступает плохая погода, когда ни одна сторона, вероятно, не сможет особо продвигаться. Для оттеснения российских оккупантов с территории Украине нужно время и помощь Запада. Это может занять месяцы и годы", – подытожил он.

Напомним, глава Разведывательного центра Сил обороны Эстонии Марго Гросберг считает, что до весны война в Украине будет проходить в статичном виде.

Британская разведка сообщала, что российские военно-стратегические учения не смогли обеспечить способность армии РФ проводить широкомасштабные, сложные операции.

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Темы: ЭстониявойнаУкраинаРосcия
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