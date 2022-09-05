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В Беларуси 3 человека получили более 10 лет за якобы попытку "госпереворота"

Станислав ПогориловПонедельник, 5 сентября 2022, 16:02
Фото: "Белта"

Суд Беларуси вынес приговор по делу о якобы "заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем", трое подсудимых получили от 10 до 11 лет.

Источник: Euroradio.FM

Детали: Нынешние власти Беларуси заключили в тюрьму граждан еще весной 2021 года, им инкриминировали подготовку к якобы "государственного переворота".

Местные пропагандисты утверждают, что за "заговорщиками" долго следили спецслужбы, а военных, с которыми они контактировали, им подставили, хотя адвокаты заявили о провокации.

Таким образом, юрист Юрий Зенкович (он имеет и гражданство США) осужден на 11 лет колонии, литературовед и политолог Александр Федута, политик Григорий Костусев - на 10 лет колонии каждый. Ольга Голубович и Денис Кравчук получили по 2,5 лет заключения каждый.

Что предшествовало: В августе ко второй годовщине масштабных антиправительственных протестов в Беларуси высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель подчеркнул, что ЕС продолжит поддержку белорусского народа.

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Темы: Беларусь
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