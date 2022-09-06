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Лиз Трасс официально возглавила правительство Британии

"Европейская правда"Вторник, 6 сентября 2022, 16:22
Лиз Трасс официально возглавила правительство Британии
Лиз Трасс, Getty Images

Лиз Трасс стала премьер-министром Великобритании после того, как королева официально попросила ее сформировать новое правительство.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Встреча Трасс с королевой вопреки традиции состоялась не в Букингемском дворце, а в Шотландии, где королева находится в отпуске.

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фото: Sky News

После церемонии Трасс вернется на Даунинг-стрит, чтобы начать формирование правительства. Трасс является 15-м премьер-министром при Елизавете II. Первым был Уинстон Черчилль.

Ранее СМИ сообщили, что Трасс уже определилась с кандидатурами на ключевые посты в своем правительстве.

Больше о Лиз Трасс читайте здесь: Железная леди 2.0: что изменит избрание Лиз Трасс премьер-министром Британии.

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Темы: ТрассВеликобританияпремьер
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