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Защитники Украины утром сбили российский вертолет Ка-52 над Херсонщиной

Елена Рощина, Валентина РоманенкоСреда, 7 сентября 2022, 10:30
Российский вертолет Ка-52, фото Getty Images

Воздушные силы Вооруженных сил Украины утром 7 сентября сбили над Херсонской областью российский вертолет Ка-52.

Источник: пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Буквально час назад (около 08:30 – ред.) сбит еще один вертолет оккупантов, Ка-52… на Херсонщине. Этот вертолет уже больше никогда не взлетит".

Детали: Игнат отметил, что это заслуга военнослужащих Воздушного командования "Юг".

Накануне военнослужащие ВК "Юг" уничтожили четыре из пяти ракет Х-101, еще одну уничтожил военнослужащий ВК "Восток".

Еще одна ракета все же долетела и поразила "некоторые объекты" украинской инфраструктуры, сказал Игнат.

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За ночь на востоке были сбиты два вражеских БПЛА, сообщил он.

ПВО также сбила вражеский штурмовик Су-25.

Всего за прошедшие сутки враг нанес 7 ракетных и 25 авиаударов по военным и гражданским объектам; российские пилоты совершили до 20 рейсов. А Воздушные силы ВСУ нанесли 27 ударов.

Напомним: Генштаб ВСУ сообщал, что за сутки 6 сентября были сбиты один российский вертолет и один самолет.

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Темы: войнаавиа
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