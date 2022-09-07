Данилов: Повторное наступление на Киев вряд ли удастся
Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что повторное наступление России на Киев вряд ли удастся.
Источник: Данилов в интервью LB.UA
Прямая речь секретаря СНБО на реплику, что украинская разведка не исключает повторное наземное наступление россиян на Киев: "Россияне не исключают для себя вопросы, которые они поставили 24 февраля, когда перешли в активную фазу – это уничтожение нас как государства, ликвидация военно-политического руководства нашей страны. Они свои планы не меняли. Поэтому для нас в этом ничего удивительного нет. Другое дело, что это им не удалось и будем считать, что вряд ли удастся".
Детали: Данилов добавил, что Украина контролирует ситуацию на границе с Беларусью, в частности, ежедневно получает данные разведки относительно того, что там происходит.
Он также добавил, что Украина принимает "определенные меры" – среди прочего "была проверка областей по поручению президента, которына границе с Беларусью, насколько мы готовы будем встречать (белорусские войска, – ред.), если будет открытое наступление со стороны Беларуси".
Данилов подчеркнул, что "пока разведка считает, что этого не будет".
Предыстория:
- Россия напала на Украину 24 февраля. Войска РФ оккупировали часть Киевской области, но до Киева не дошли, хотя захватчики верили, что смогут взять столицу за несколько дней и даже везли с собой в Украину парадную военную форму с медалями.
- 2 апреля заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что всю Киевскую область освободили от российских оккупантов.