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Данилов: Повторное наступление на Киев вряд ли удастся

Ирина БалачукСреда, 7 сентября 2022, 12:38
Данилов: Повторное наступление на Киев вряд ли удастся
Алексей Данилов. Фото ОПУ

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что повторное наступление России на Киев вряд ли удастся.

Источник: Данилов в интервью LB.UA

Прямая речь секретаря СНБО на реплику, что украинская разведка не исключает повторное наземное наступление россиян на Киев: "Россияне не исключают для себя вопросы, которые они поставили 24 февраля, когда перешли в активную фазу – это уничтожение нас как государства, ликвидация военно-политического руководства нашей страны. Они свои планы не меняли. Поэтому для нас в этом ничего удивительного нет. Другое дело, что это им не удалось и будем считать, что вряд ли удастся".

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Детали: Данилов добавил, что Украина контролирует ситуацию на границе с Беларусью, в частности, ежедневно получает данные разведки относительно того, что там происходит.

Он также добавил, что Украина принимает "определенные меры" – среди прочего "была проверка областей по поручению президента, которына границе с Беларусью, насколько мы готовы будем встречать (белорусские войска, – ред.), если будет открытое наступление со стороны Беларуси".

Данилов подчеркнул, что "пока разведка считает, что этого не будет".

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Темы: ДаниловРосcиявойнаКиев
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