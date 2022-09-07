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Залужный считает, что даже после освобождения Крыма будет новый этап противостояния

Ирина БалачукСреда, 7 сентября 2022, 16:50
Валерий Залужный. Фото Укринформа

Потеря россиянами контроля над Крымом значительно отразится на ходе войны, но в военном плане освобождение полуострова будет иметь временный эффект.

Источник: статья главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и первого заместителя главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки генерала Михаила Забродского для "Укринформа"

Прямая речь Залужного и Забродского: "Допустим, ВС Украины добились полного успеха в кампании 2023 года и завладели полуостровом Крым.

Крайне положительное политическое и информационное значение такого стратегического успеха тяжело переоценить. Вместе с тем по-другому можно оценивать военное значение такой победы".

Детали: Главнокомандующий ВСУ и глава комитета по нацбезопасности убеждены, что в случае деоккупации Крыма Россия потеряет базу для Черноморского флота, аэродромную сеть, значительное количество запасов материальных средств и, скорее всего, значительное количество личного состава и техники.

Но, по их мнению, освобождение Крыма не сможет "существенно помешать болезненному, но вполне реальному перебазированию Черноморского флота на военно-морскую базу Новороссийск на восточном побережье Черного моря". А в таком случае "военное присутствие агрессора в регионе будет сохранено вместе с угрозой ракетных ударов".

То же касается и российской авиации – агрессор может использовать аэродромы Приморско-Ахтарска и Ейска.

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Залужный и Забродский предполагают, что временный эффект будет иметь и потеря Россией большого количества запасов материальных средств. Также россияне со временем смогут восполнить потери в личном составе и технике – по меньшей мере, в плане численности.

Прямая речь главнокомандующего ВСУ и главы парламентского комитета по нацбезопасности: "Подводя итог сказанному и обсуждая уже дальнейшие перспективы, после 2023 года, можно говорить только о новом этапе противостояния. Конечно, с другими исходными данными и перспективами, но опять же – продолжающийся конфликт, потери жизней, расходы ресурсов и до конца не определенный конечный результат".

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Темы: ЗалужныйвойнаКрым
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