Партизаны из Мелитополя координируются с ВСУ и показывают хороший результат – мэр

Партизанское движение в оккупированном Мелитополе сотрудничает с Вооруженными силами, поэтому работа сопротивления в городе имеет хорошие результаты.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в интервью "Украинской правде"

Детали: По словам мэра, сопротивление в Мелитополе началось с общего молебна в центре города, когда пасторы протестантских церквей выходили на центральную площадь и молились за Украину.

Эти молебны прекратились только в июне, когда их начали разгонять. После этого в городе возникло партизанское движение, как реакция на то, что людям запретили собираться на улице.

Прямая речь Федорова: "Но внутренние амбиции никуда не делись. Люди захотели делать то, что вернет их город в состав Украины как можно скорее, поэтому они начали координироваться.

Координироваться с силовыми структурами, координироваться с Вооруженными силами Украины, с центральной властью. И потому сегодня это так работает".

Детали: По словам мэра, именно благодаря этой коммуникации в Мелитополе есть положительные результаты совместной деятельности.

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В частности, в городе подрывают склады россиян, жители расправляются с оккупантами, у защитников есть точные данные о перемещении вооруженных сил врага, а захватчики перестают поставлять оружие в Мелитополь, который сначала выбрали в качестве логистического хаба боеприпасов и всего остального.

Прямая речь Федорова: "Знаем, где что находится, в каком количестве. Результаты – это когда коллаборанты перед своими подъездами вырезают кусты и деревья, потому что боятся заходить.

Я знаю реальный пример от одного коллаборанта, который по телефону отвечает: "Я по своей квартире хожу и за углы заглядываю".

Представьте себе после взрыва на военной базе, как чувствуют себя коллаборанты. Это же немыслимо".

Детали: По словам мэра, в силах сопротивления Мелитополя сегодня "десятки тысяч" людей. А активное сопротивление (те, кто ежедневно информируют, выполняют сверхсложную, сверхопасную, но крайне важную работу для государства) насчитывает сотни людей.

Федоров добавил, что в настоящее время в Мелитополе есть по меньшей мере четыре централизованных склада россиян. По его словам, еще не все из них уничтожены, но ВСУ знают все о передвижении оккупантов в регионе, поэтому новости о новых "хлопках" в городе еще будут.

Мэр отметил, что это понимают и захватчики, потому живут в напряжении, релоцируют свою технику и склады из БК в сторону Крыма до поворота на Кирилловку, а также уже вывозят свои семьи из Мелитополя.

"Но еще одна неожиданность для врага будет тогда, когда наши вооруженные силы подойдут к границам Мелитополя. Для рашистов станет неожиданностью то сопротивление, о котором мы говорили несколько минут назад – будут выжимать их изнутри. Вооруженные силы будут выжимать их извне, а силы сопротивления будут выжимать изнутри", – подытожил Федоров.