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Харьковчане сообщают об очередных взрывах

Елена РощинаЧетверг, 8 сентября 2022, 14:25

В Харькове снова слышны взрывы, это уже второй раз за день.

Источник: Суспільне Харків

Детали: В 14.10 журналисты написали, что харьковчане сообщают о взрывах на юго-востоке города.

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В четверг утром произошел обстрел Немышлянского и Индустриального районов Харькова. Погибли два человека.

В ночь на 8 сентября был удар по Холодногорскому и Салтовскому районам города.

Всего за предыдущие сутки Харьков подвергся ракетным ударам 5 раз.

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Темы: Харьковвойна
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