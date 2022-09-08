Харьковчане сообщают об очередных взрывах
Четверг, 8 сентября 2022, 14:25
В Харькове снова слышны взрывы, это уже второй раз за день.
Источник: Суспільне Харків
Детали: В 14.10 журналисты написали, что харьковчане сообщают о взрывах на юго-востоке города.
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В четверг утром произошел обстрел Немышлянского и Индустриального районов Харькова. Погибли два человека.
В ночь на 8 сентября был удар по Холодногорскому и Салтовскому районам города.
Всего за предыдущие сутки Харьков подвергся ракетным ударам 5 раз.
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