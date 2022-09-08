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Премьер Британии объявила о заморозке счетов за газ и свет на два года

"Европейская правда"Четверг, 8 сентября 2022, 16:15

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о том, что начиная с октября типовые домохозяйства будут платить за газ и электричество не более 2500 фунтов в год.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

В первом крупном политическом объявлении во время премьерства Трасс сказала, что новая гарантия цены будет действовать в течение двух лет и сэкономит среднестатистическому домохозяйству в Англии, Уэльсе и Шотландии 1000 фунтов в год.

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Такой же уровень поддержки будет предоставлен Северной Ирландии, где действует отдельный энергетический рынок.

"Пора быть смелыми. Мы столкнулись с глобальным энергетическим кризисом, и бесплатных вариантов нет", — сказала премьер в Палате общин.

Политика, которая, по мнению Даунинг-стрит, позволит сдержать инфляцию до пяти процентных пунктов и будет введена в действие по чрезвычайному закону, базируется на выплате 400 фунтов стерлингов домохозяйствам, установленной бывшим канцлером Риши Сунаком в начале этого года.

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Шестимесячная схема для предприятий, школ и больниц обеспечит эквивалентную поддержку в течение зимы.

Чтобы ограничить рост счетов клиентов, правительство должно компенсировать энергетическим компаниям разницу между оптовой ценой на газ и электроэнергию, которую они платят, и суммой, которую они могут взимать с клиентов.

Этот шаг, который, как ожидается, обойдется в десятки миллиардов фунтов, будет финансироваться за счет дополнительных государственных заимствований. Министр финансов Квази Квартенг должен изложить ожидаемые расходы в своем финансовом отчете позже этого месяца.

Лейбористы утверждают, что замораживание счетов должно быть оплачено за счет налога на сверхприбыль от прибылей производителей нефти и газа, а премьер-министр сразу отвергла этот вариант.

5 сентября стало известно, что Лиз Трасс победила на выборах лидера Консервативной партии. На следующий день Трасс стала премьер-министром Великобритании после того, как королева официально попросила ее сформировать новое правительство.

Ранее СМИ сообщили, что Трасс уже определилась с кандидатурами на ключевые должности в своем правительстве.

Больше о Лиз Трасс читайте тут: Железная леди 2.0: что изменит избрание Лиз Трасс премьер-министром Британии.

Темы: ТрассВеликобританиягазэнергетика
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