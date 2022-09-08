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Зеленский наградил Блинкена и Уоллеса орденами Ярослава Мудрого

"Европейская правда"Четверг, 8 сентября 2022, 20:50
Зеленский наградил Блинкена и Уоллеса орденами Ярослава Мудрого
Владимир Зеленский и Энтони Блинкен, фото ОП

Президент Владимир Зеленский вручил госсекретарю США Энтони Блинкену орден Ярослава Мудрого ІІ степени.

Об этом сообщает сайт Офиса президента, пишет "Европейская правда".

Блинкен награжден "за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержке государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

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8 сентября Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он объявил о новом пакете военной помощи Украине для противодействия российскому вторжению на сумму $675 млн.

Также орденом Ярослава Мудрого ІІ степени награжден министр обороны Великобритании Бен Уоллес, соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

Уоллес награжден "за весомый личный вклад в развитие украинско-британского межгосударственного сотрудничества, поддержку независимости и территориальной целостности Украины".

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Как известно, Уоллес сохранил должность в новом правительстве премьер-министра Лиз Трасс.

Напомним, 24 августа тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время визита в Киев получил высшую награду Украины для иностранного гражданина - "Орден Свободы".

Темы: ЗеленскийБлинкенСШАнаграды
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