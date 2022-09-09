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США и союзники обсудили дальнейшую поддержку Украины

Ольга ГлущенкоПятница, 9 сентября 2022, 03:24
Джо Байден, фото: Getty Images

Президент Штатов Джо Байден провел с главами союзных государств видеоконференцию, на которой говорилось о ситуации в Украине и продолжении ее военной и экономической поддержки.

Источник: спикер Белого дома Карин Жан-Пьер, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Сегодня президент провел видеоконференцию с союзниками и партнерами с тем, чтобы подчеркнуть важность международной поддержки Украины, в том числе путем дальнейшего обеспечения оборонной и экономической помощи, а также непрерывного возложения расходов на Россию с целью привлечь Кремль к ответственности за агрессию".

Детали: Она отметила, что участники видеоконференции также обсудили использование Россией энергоносителей в качестве оружия. В этом контексте речь шла о дополнительных шагах по обеспечению устойчивого и доступного энергоснабжения в Европу.

"Стороны обязались продолжать тесные консультации по этому вопросу", - подытожила Жан-Пьер.

Что предшествовало: Ранее сообщалось, что Байден в четверг проведет видеоконференцию с союзниками по поводу следующих шагов в поддержку Украины в войне с Россией.

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Темы: СШАУкраинаРосcиявойна
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