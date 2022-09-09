Корабль ВМС Румынии наткнулся на дрейфующую мину в Черном море

В четверг земснаряд ВМС Румынии наткнулся на дрейфующую мину, которую пытался обезвредить во время плохой погоды в Черном море.

Об этом сообщило минобороны страны, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Судно было предупреждено о мине, которая дрейфовала примерно в 25 морских милях к северо-востоку от румынского черноморского порта Констанца. Но судно не смогло обезвредить мину, прежде чем наткнулось на нее из-за сильного ветра и волн.

"Жертв и пострадавших в результате взрыва нет, 75 военнослужащим корабля ничего не угрожает, плавучесть корабля не нарушена, а на борту нет серьезных повреждений", - говорится в заявлении министерства.

Мины начали плавать в Черном море после того, как Россия вторглась в Украину 24 февраля и румынские, болгарские и турецкие военные водолазные группы обезвредили их в их водах.

С начала войны Турция, Румыния, Болгария и Украина уничтожили 28 мин в западных водах Черного моря, сообщили в румынском министерстве.

В конце июля морскую мину обезвредили вблизи морского курорта Румынии.

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А в июне замеченную с гражданского судна морскую мину обезвредили у берегов Болгарии.