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Корабль ВМС Румынии наткнулся на дрейфующую мину в Черном море

"Европейская правда"Пятница, 9 сентября 2022, 07:55
Корабль ВМС Румынии наткнулся на дрейфующую мину в Черном море
фото: twitter ЕП

В четверг земснаряд ВМС Румынии наткнулся на дрейфующую мину, которую пытался обезвредить во время плохой погоды в Черном море.

Об этом сообщило минобороны страны, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Судно было предупреждено о мине, которая дрейфовала примерно в 25 морских милях к северо-востоку от румынского черноморского порта Констанца. Но судно не смогло обезвредить мину, прежде чем наткнулось на нее из-за сильного ветра и волн.

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"Жертв и пострадавших в результате взрыва нет, 75 военнослужащим корабля ничего не угрожает, плавучесть корабля не нарушена, а на борту нет серьезных повреждений", - говорится в заявлении министерства.

Мины начали плавать в Черном море после того, как Россия вторглась в Украину 24 февраля и румынские, болгарские и турецкие военные водолазные группы обезвредили их в их водах.

С начала войны Турция, Румыния, Болгария и Украина уничтожили 28 мин в западных водах Черного моря, сообщили в румынском министерстве.

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В конце июля морскую мину обезвредили вблизи морского курорта Румынии.

А в июне замеченную с гражданского судна морскую мину обезвредили у берегов Болгарии.

Темы: РумынияЧерное моревойна
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