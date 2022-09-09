Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Вражеский вертолет Ка-52 сбили в Донецкой области – Воздушные силы ВСУ

Елена РощинаПятница, 9 сентября 2022, 13:51

Зенитное ракетное подразделение Воздушных Сил Вооруженных сил Украины 8 сентября уничтожило еще один ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" и шесть беспилотников РФ.

Источник: Командование Воздушных сил ВСУ

Дословно: "За сутки 8 сентября на разных направлениях зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил сбиты шесть враждебных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Кроме того, около 13:30, в Донецкой области зенитное ракетное подразделение Воздушных Сил уничтожило российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор".

Детали: Командование Воздушных сил подчеркивает, что истребительная, штурмовая и бомбардировочная авиация Украины "продолжает наносить удары по враждебным позициям, технике и логистике оккупантов различными типами вооружения, в том числе противорадиолокационными ракетами AGM-88 HARM".

 

Этому предшествовало: Утром 7 сентября Воздушные силы Вооруженных сил Украины сбили российский вертолет Ка-52 над Херсонской областью, также тогда были уничтожены два беспилотника РФ. Всего за сутки 7 сентября были сбиты 2 самолета и 2 вертолета.

Об одном вертолете, уничтоженном 8 сентября, сообщал и Генеральный штаб ВСУ в утренней статистике потерь РФ в войне. В списке Генштаба числилось 4 российских БПЛА.

ВИДЕО ДНЯ

Слушайте также эпизод подкаста "(не)Безпечна країна" с представителем ГУР Вадимом Скибицким: 

Подписывайтесь на подкаст "(не)Безпечна країна", чтоб не пропустить новые эпизоды: Apple Podcasts, Google Podcasts, SpotifySoundcloud, інші платформи

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: войнаВооруженные силы
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Украина поможет польским братьям экспортом электричества – Зеленский

Зеленский: в Харьковской области ВСУ взяли под контроль более 30 населенных пунктов

США впервые назвали контрнаступлением действия украинских военных на юге

Следом за петербургскими, московские депутаты просят Путина уйти

Государствам ЕС советуют не выдавать россиянам многолетние визы и аннулировать уже действующие

Оккупанты объявили "эвакуацию" с Изюма и Купянска

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

война
В Херсонской области оккупанты с вертолетами искали своих дезертиров – Генштаб
237-го гвардейского десантно-штурмового полка РФ больше не существует: все мертвы или ранены - ГУР
ВСУ отразили атаки около 10 населенных пунктов – сводка Генштаба
Последние новости
02:15
Блинкен: Путин ставит на энергетический шантаж, потому что РФ проигрывает на поле боя
01:35
ОК "Юг": ВСУ уничтожили вражескую переправу в Херсонской области
00:41
ООН: Более 14 тысяч гражданских стали жертвами войны РФ
23:56
Мэр сообщил о взрывах в Мелитополе: ВСУ желают оккупантам недоброй ночи
23:42
В правительстве председательствующей в ЕС Чехии допускают возможный выход Венгрии из блока
23:40
В Швеции стало меньше краж авто – это связывают с войной в Украине
23:29
Сумщина: россияне в пятницу обстреливали 5 общин, есть разрушения
23:07
Большинство американцев поддерживают ограничение возраста для избираемых политиков – опрос
22:40
Украина поможет польским братьям экспортом электричества – Зеленский
22:31
Латвия и Польша против снятия санкций ЕС с отдельных олигархов РФ, как хочет Венгрия
Все новости...