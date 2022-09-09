Вражеский вертолет Ка-52 сбили в Донецкой области – Воздушные силы ВСУ

Зенитное ракетное подразделение Воздушных Сил Вооруженных сил Украины 8 сентября уничтожило еще один ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" и шесть беспилотников РФ.

Источник: Командование Воздушных сил ВСУ

Дословно: "За сутки 8 сентября на разных направлениях зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил сбиты шесть враждебных БПЛА оперативно-тактического уровня.

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Кроме того, около 13:30, в Донецкой области зенитное ракетное подразделение Воздушных Сил уничтожило российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор".

Детали: Командование Воздушных сил подчеркивает, что истребительная, штурмовая и бомбардировочная авиация Украины "продолжает наносить удары по враждебным позициям, технике и логистике оккупантов различными типами вооружения, в том числе противорадиолокационными ракетами AGM-88 HARM".

Этому предшествовало: Утром 7 сентября Воздушные силы Вооруженных сил Украины сбили российский вертолет Ка-52 над Херсонской областью, также тогда были уничтожены два беспилотника РФ. Всего за сутки 7 сентября были сбиты 2 самолета и 2 вертолета.

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Об одном вертолете, уничтоженном 8 сентября, сообщал и Генеральный штаб ВСУ в утренней статистике потерь РФ в войне. В списке Генштаба числилось 4 российских БПЛА.

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