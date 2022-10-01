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Путин дал "Героя" ликвидированному заместителю Сальдо

Роман ПетренкоСуббота, 1 октября 2022, 13:24
дом, в котором ликвидирован екатериничев, фото из росСМИ

Президент РФ Владимир Путин своим указом присвоил звание Героя Российской Федерации полковнику Алексею Катериничеву.

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на указ

Дословно: "За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание Героя Российской Федерации полковнику Катериничеву Алексею Викторовичу (посмертно)".

 

Предыстория: 30 сентября стало известно, что в комнату дома, где жил заместитель гауляйтера Херсонщины и экс-сотрудник ФСБ, в ночь на пятницу прилетело две ракеты – коллаборант погиб, не проработав на своей "должности" и двух месяцев.

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Темы: РосcияпропагандаПутинХерсонская область
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