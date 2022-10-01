Путин дал "Героя" ликвидированному заместителю Сальдо

Президент РФ Владимир Путин своим указом присвоил звание Героя Российской Федерации полковнику Алексею Катериничеву.

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на указ

Дословно: "За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание Героя Российской Федерации полковнику Катериничеву Алексею Викторовичу (посмертно)".

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