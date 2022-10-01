Некоторые освобожденные пленные получили по 100 тысяч гривен – Мининтеграции
96 бывшим пленным РФ, которых удалось освободить, выплатили по 100 тысяч гривен.
Источник: Мининтеграции
Дословно: "Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины перечислило 9,6 млн грн украинцам, которых освободили из российского плена. Межведомственная комиссия признала их такими, которые были лишены свободы в результате вооруженной агрессии России.
Одноразовую денежную помощь получили 96 бывших пленных. Из них 57 удалось освободить уже после полномасштабного вторжения РФ. Все они получили по 100 тыс. грн.
Указанная помощь будет предоставляться и другим гражданам Украины, которых освободили из плена".
Детали: В министерстве сообщили, что Кабмин 30 сентября поддержал инициативу Минреинтеграции перераспределить почти 47 млн грн, предусмотренных государственным бюджетом на 2022 год министерству, для обеспечения выплат освобожденным из плена украинцам и тем, кто еще в неволе.
Предыстория:
- 21 сентября в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить 215 украинских защитников.
- Среди освобожденных пограничники, полицейские, моряки, нацгвардейцы, ТРошники, таможенники, гражданские. В частности, Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волына", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко - командиры из "Азовстали". Кроме того, среди освобожденных "азовцы" Николай Кущ (Фрост) и Константин Никитенко (Фокс), которых оккупанты хотели казнить.
- 5-ро командиров "Азова" находятся в Турции под личными гарантиями защиты и безопасности Эрдогана. По словам президента Владимира Зеленского, они будут находиться в Турции до конца войны РФ против Украины.
- России вернули Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.