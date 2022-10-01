Некоторые освобожденные пленные получили по 100 тысяч гривен – Мининтеграции

96 бывшим пленным РФ, которых удалось освободить, выплатили по 100 тысяч гривен.

Источник: Мининтеграции

Дословно: "Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины перечислило 9,6 млн грн украинцам, которых освободили из российского плена. Межведомственная комиссия признала их такими, которые были лишены свободы в результате вооруженной агрессии России.

Одноразовую денежную помощь получили 96 бывших пленных. Из них 57 удалось освободить уже после полномасштабного вторжения РФ. Все они получили по 100 тыс. грн.

Указанная помощь будет предоставляться и другим гражданам Украины, которых освободили из плена".

Детали: В министерстве сообщили, что Кабмин 30 сентября поддержал инициативу Минреинтеграции перераспределить почти 47 млн грн, предусмотренных государственным бюджетом на 2022 год министерству, для обеспечения выплат освобожденным из плена украинцам и тем, кто еще в неволе.

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