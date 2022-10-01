Некоторые освобожденные пленные получили по 100 тысяч гривен – Мининтеграции

96 бывшим пленным РФ, которых удалось освободить, выплатили по 100 тысяч гривен.

Источник: Мининтеграции

Дословно: "Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины перечислило 9,6 млн грн украинцам, которых освободили из российского плена. Межведомственная комиссия признала их такими, которые были лишены свободы в результате вооруженной агрессии России.

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Одноразовую денежную помощь получили 96 бывших пленных. Из них 57 удалось освободить уже после полномасштабного вторжения РФ. Все они получили по 100 тыс. грн.

Указанная помощь будет предоставляться и другим гражданам Украины, которых освободили из плена".

Детали: В министерстве сообщили, что Кабмин 30 сентября поддержал инициативу Минреинтеграции перераспределить почти 47 млн грн, предусмотренных государственным бюджетом на 2022 год министерству, для обеспечения выплат освобожденным из плена украинцам и тем, кто еще в неволе.

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