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Глава парламента надеется найти способ забрать у Медведчука мандат

Валентина РоманенкоВоскресенье, 2 октября 2022, 13:18
Виктор Медведчук. коллаж УП

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук надеется, что будет найден механизм для лишения Виктора Медведчука депутатского мандата.

Источник: Стефанчук во время брифинга в Киеве, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Есть желаемое. Я этого (лишить Медведчука депутатского мандата - ред.) хочу. А есть реальность. Конституция Украины предусматривает семь оснований для лишения депутатского мандата.

В период военного положения изменения в Конституцию нельзя вносить. Мы надеемся, что найдем одно из семи оснований и организуем все, чтобы и он (Медведчук - ред.), и ему подобные перестали быть народными депутатами Украины".

Что предшествовало: 21 сентября в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить 215 украинских защитников. России вернули - Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов. 

Предыстория:

  • Медведчук является фигурантом нескольких уголовных производств в Украине.
  • С мая 2021 года Медведчук находился под круглосуточным домашним арестом по подозрению в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов. Впоследствии в октябре добавилось еще одно подозрение – в госизмене и содействии деятельности террористической организации. За 5 дней до российского наступления жена Медведчука Оксана Марченко уехала в Беларусь. Затем опубликовала видео из Москвы.
  • За несколько суток до начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину, возле дома Медведчука в Киеве заметили активное движение минивэнов и автомобилей, вывозивших личные вещи кума Путина. 27 февраля правоохранители подтвердили журналистам, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.
  • Розыском беглого депутата занималась Служба безопасности Украины совместно с прокурорами.
  • 12 апреля СБУ задержала Медведчука.

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Темы: МедведчукВерховная Рада
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