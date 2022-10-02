Глава парламента надеется найти способ забрать у Медведчука мандат

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук надеется, что будет найден механизм для лишения Виктора Медведчука депутатского мандата.

Источник: Стефанчук во время брифинга в Киеве, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Есть желаемое. Я этого (лишить Медведчука депутатского мандата - ред.) хочу. А есть реальность. Конституция Украины предусматривает семь оснований для лишения депутатского мандата.

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В период военного положения изменения в Конституцию нельзя вносить. Мы надеемся, что найдем одно из семи оснований и организуем все, чтобы и он (Медведчук - ред.), и ему подобные перестали быть народными депутатами Украины".

Что предшествовало: 21 сентября в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить 215 украинских защитников. России вернули - Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.

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