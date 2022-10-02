Глава парламенту сподівається знайти спосіб забрати в Медведчука мандат

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук сподівається, що буде знайдено механізм для позбавлення кума Путіна Віктора Медведчука депутатського мандата.

Джерело: Стефанчук під час брифінгу в Києві, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Є бажане. Я цього (позбавити Медведчука депутатського мандата – ред.) хочу. А є реальність. Конституція України передбачає сім підстав для позбавлення депутатського мандата.

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У період воєнного стану зміни до Конституції не можна вносити. Ми сподіваємося, що знайдемо одну із семи підстав і організуємо все, щоб і він (Медведчук – ред.), і йому подібні перестали бути народними депутатами України".

Що передувало: 21 вересня в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників. Росії повернули - Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.

Передісторія:

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