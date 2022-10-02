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Глава парламенту сподівається знайти спосіб забрати в Медведчука мандат

Валентина РоманенкоНеділя, 2 жовтня 2022, 13:18
Глава парламенту сподівається знайти спосіб забрати в Медведчука мандат
Віктор Медведчук. колаж УП

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук сподівається, що буде знайдено механізм для позбавлення кума Путіна Віктора Медведчука депутатського мандата.

Джерело: Стефанчук під час брифінгу в Києві, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Є бажане. Я цього (позбавити Медведчука депутатського мандата – ред.) хочу. А є реальність. Конституція України передбачає сім підстав для позбавлення депутатського мандата.

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У період воєнного стану зміни до Конституції не можна вносити. Ми сподіваємося, що знайдемо одну із семи підстав і організуємо все, щоб і він (Медведчук – ред.), і йому подібні перестали бути народними депутатами України".

Що передувало: 21 вересня в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників. Росії повернули - Віктора Медведчука і 55 російських окупантів. 

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Медведчук є фігурантом кількох кримінальних проваджень в Україні.
  • З травня 2021 року він перебував під цілодобовим домашнім арештом за підозрою у держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів. Згодом у жовтні додалась ще одна підозра – у держзраді та сприянні діяльності терористичній організації. За 5 днів до російського наступу дружина Медведчука Оксана Марченко виїхала до Білорусі. Згодом опублікувала відео з Москви.
  • За кілька діб до початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, поблизу маєтку Медведчука в Києві помітили активний рух мінівенів та автівок, що вивозили особисті речі кума Путіна. 27 лютого правоохоронці підтвердили журналістам, що Медведчук утік з-під домашнього арешту.
  • Розшуком депутата-втікача займалися спецпризначенці Служби безпеки спільно з прокурорами.
  • 12 квітня СБУ затримала Медведчука.

Теми: МедведчукВерховна Рада
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