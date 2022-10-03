ЕС и Украина подписали меморандум по макрофину на 5 млрд евро, первый транш - в октябре

Евросоюз и Украина подписали меморандум о взаимопонимании относительно будущего предоставления макрофинансовой помощи объемом 5 млрд евро, первый транш Украина должна получить в середине октября.

Как сообщает "Европейская правда", об этом синхронно объявили премьер Украины Денис Шмыгаль и чиновники Еврокомиссии.

"Рад подписать второй меморандум о взаимопонимании с Украиной с тех пор, как РФ начала войну. На этот раз ЕС предоставляет Украине 5 млрд евро для закрытия неотложных потребностей в ликвидности, выплаты заработных плат и пенсий. Мы предоставим первую часть в середине октября, следующие два транша будут позже в этом году", - сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Денис Шмыгаль поблагодарил европейских коллег за решение.

"Это еще один жест, демонстрирующий поддержку ЕС для Украины, чтобы она победила в войне, отстраивалась и двигалась к европейскому будущему", - отметил Денис Шмыгаль.

Напомним, 20 сентября Европейский Союз принял финальное решение о быстром выделении Украине 5 млрд евро макрофинансовой помощи для поддержки в условиях войны. Речь идет о второй части из пакета макрофинансовой помощи ЕС для Украины объемом 9 млрд евро, который Еврокомиссия анонсировала в апреле и согласовал Евросовет на июньском саммите. Первый миллиард из этой суммы Украина получила двумя траншами 1-2 августа.

Деньги предоставляются в форме долгосрочных займов на очень льготных условиях. Кроме того, решение предусматривает средства для бюджета ЕС для покрытия риска убытков по этим дополнительным кредитам, как и уже выплаченным траншем 1 млрд евро.