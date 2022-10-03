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ЕС и Украина подписали меморандум по макрофину на 5 млрд евро, первый транш - в октябре

"Европейская правда"Понедельник, 3 октября 2022, 17:29
ЕС и Украина подписали меморандум по макрофину на 5 млрд евро, первый транш - в октябре
фото из Твиттера Домбровскиса

Евросоюз и Украина подписали меморандум о взаимопонимании относительно будущего предоставления макрофинансовой помощи объемом 5 млрд евро, первый транш Украина должна получить в середине октября.

Как сообщает "Европейская правда", об этом синхронно объявили премьер Украины Денис Шмыгаль и чиновники Еврокомиссии. 

"Рад подписать второй меморандум о взаимопонимании с Украиной с тех пор, как РФ начала войну. На этот раз ЕС предоставляет Украине 5 млрд евро для закрытия неотложных потребностей в ликвидности, выплаты заработных плат и пенсий. Мы предоставим первую часть в середине октября, следующие два транша будут позже в этом году", - сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. 

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Денис Шмыгаль поблагодарил европейских коллег за решение. 

"Это еще один жест, демонстрирующий поддержку ЕС для Украины, чтобы она победила в войне, отстраивалась и двигалась к европейскому будущему", - отметил Денис Шмыгаль. 

Напомним, 20 сентября Европейский Союз принял финальное решение о быстром выделении Украине 5 млрд евро макрофинансовой помощи для поддержки в условиях войны. Речь идет о второй части из пакета макрофинансовой помощи ЕС для Украины объемом 9 млрд евро, который Еврокомиссия анонсировала в апреле и согласовал Евросовет на июньском саммите. Первый миллиард из этой суммы Украина получила двумя траншами 1-2 августа.

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Деньги предоставляются в форме долгосрочных займов на очень льготных условиях. Кроме того, решение предусматривает средства для бюджета ЕС для покрытия риска убытков по этим дополнительным кредитам, как и уже выплаченным траншем 1 млрд евро.

Темы: ЕС
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