ОК "Юг": ВСУ ликвидировали российскую РСЗО "Ураган" и затрофеили два танка

ВСУ на юге Украины уничтожили вражескую реактивную систему залпового огня "Ураган" и транспортно-заряжательную машину к ней, а также минометный комплекс "Сани" 120-го калибра.

Источник: ОК "Юг"

Детали: Кроме того, уничтожены 87 россиян и более 6 десятков единиц техники. 2 танка и БМП - затрофеены. Также ликвидирован 31 вражеский танк, 27 единиц другой авто-бронетехники.

Отмечается, что наша авиация нанесла 9 ударов по вражеским позициям и объектам. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 290 огневых задач.