ОК "Юг": ВСУ ликвидировали российскую РСЗО "Ураган" и затрофеили два танка
Вторник, 4 октября 2022, 03:58
ВСУ на юге Украины уничтожили вражескую реактивную систему залпового огня "Ураган" и транспортно-заряжательную машину к ней, а также минометный комплекс "Сани" 120-го калибра.
Источник: ОК "Юг"
Детали: Кроме того, уничтожены 87 россиян и более 6 десятков единиц техники. 2 танка и БМП - затрофеены. Также ликвидирован 31 вражеский танк, 27 единиц другой авто-бронетехники.
Отмечается, что наша авиация нанесла 9 ударов по вражеским позициям и объектам. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 290 огневых задач.
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