Лукашенко проводит совещание по военной безопасности

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 4 октября собрал совещание по вопросам военной безопасности, чтобы "проанализировать военно-политическую обстановку и выработать меры реагирования".

Источник: сайт Лукашенко

Прямая речь Лукашенко: "Как и договаривались ранее, в плановом порядке мы сегодня собрали руководителей силовых ведомств для того, чтобы совместно проанализировать динамично развивающуюся военно-политическую обстановку и, естественно, выработать меры реагирования на складывающуюся ситуацию".

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Детали: По словам самопровозглашенного президента, в совещании "никакой чрезвычайщины нет", поэтому и "повода для разного рода кривотолков и фейков быть не должно".

Встреча проходит в Минобороны РБ.

На совещании присутствуют премьер-министр, глава Администрации президента, руководство военного, силового и правоохранительного блока, командующие войсками.