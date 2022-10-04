Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СБУ установила еще 12 силовиков-оборотней, которые терроризируют оккупированные территории

Валентина РоманенкоВторник, 4 октября 2022, 15:41
СБУ установила еще 12 силовиков-оборотней, которые терроризируют оккупированные территории
СБУ

Служба безопасности Украины собрала доказательства добровольного сотрудничества с врагом еще 12 коллаборационистов, которые вступили в так называемую "правоохранительную систему" РФ на временно оккупированных территориях Украины.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Они занимаются репрессиями в отношении проукраинского населения регионов и фабрикуют против людей фейковые "уголовные производства" с придуманными "доказательствами".

Реклама:

Среди них так называемый "заместитель начальника военной комендатуры пгт Лазурное Херсонской области" с позывным "Грек".

По данным следствия, он проходил службу в органах МВД Украины в Мариуполе, а после начала боевых действий в 2014 году бежал во временно оккупированный Крым и трудоустроился в Севастополе в росгвардию.

С началом широкомасштабного вторжения рф предатель вернулся на материковую территорию, чтобы "усилить силовой блок" оккупационного режима.

ВИДЕО ДНЯ

В ходе оперативно-следственных действий СБУ установила факты похищения, пыток и вербовки злоумышленником граждан Украины для склонения их к сотрудничеству с оккупационным режимом.

Сейчас "Греку" сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: государственная измена, совершенная в условиях военного положения и нарушение законов и обычаев войны.

Детали: По данным спецслужбы, еще один житель Херсонщины после оккупации Новой Каховки согласился занять должность "начальника изолятора временного содержания" в составе созданного спецслужбами рф "Новокаховского отделения милиции".

В новом статусе коллаборационист вместе с представителями оккупационной власти выезжает по адресам проживания проукраинских граждан, похищает их и доставляет в "изолятор временного содержания". Также есть факты проведения им допросов и применения пыток.

Пошли на сотрудничество с оккупантами бывший заместитель начальника Изолятора временного содержания полиции и трое экспертов-криминалистов. Они вступили в так называемый "научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД", что на Херсонщине.

Также следователи СБУ задокументировали деятельность назначенного российскими оккупантами главы оккупационной "полиции" Старобельского района Луганщины.

В Волновахе Донецкой области сотрудники СБУ тоже задокументировали противоправную деятельность бывшего работника полиции.

В 2011 году он вышел на пенсию, но после широкомасштабного вторжения РФ по идейным соображениям решил вернуться на службу в оккупационном режиме в статусе "начальника отдела уголовного розыска Волновахского райотдела МВД ДНР".

Следователи СБУ квалифицировали действия всех указанных выше коллаборационистов по ч. 7 ст. 111-1 (добровольное занятие гражданином Украины должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории) Уголовного кодекса Украины.

Санкция инкриминируемой им статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Темы: СБУвойнаоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
СБУ
В Полтаве задержали фитнес-тренера, который оскорблял военных
СБУ задержала экс-командира луганских "Призраков": скрывался в Одессе
СБУ устроила "бавовну" предателям, которым захотелось "выборов" в Запорожской области – источники
Последние новости
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
18:41
Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности
18:38
Последствия вражеского удара на Купянщине: ранены три женщины
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
17:58
Главнокомандующий армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
Все новости...
Реклама: