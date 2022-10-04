СБУ установила еще 12 силовиков-оборотней, которые терроризируют оккупированные территории

Служба безопасности Украины собрала доказательства добровольного сотрудничества с врагом еще 12 коллаборационистов, которые вступили в так называемую "правоохранительную систему" РФ на временно оккупированных территориях Украины.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Они занимаются репрессиями в отношении проукраинского населения регионов и фабрикуют против людей фейковые "уголовные производства" с придуманными "доказательствами".

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Среди них так называемый "заместитель начальника военной комендатуры пгт Лазурное Херсонской области" с позывным "Грек".

По данным следствия, он проходил службу в органах МВД Украины в Мариуполе, а после начала боевых действий в 2014 году бежал во временно оккупированный Крым и трудоустроился в Севастополе в росгвардию.

С началом широкомасштабного вторжения рф предатель вернулся на материковую территорию, чтобы "усилить силовой блок" оккупационного режима.

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В ходе оперативно-следственных действий СБУ установила факты похищения, пыток и вербовки злоумышленником граждан Украины для склонения их к сотрудничеству с оккупационным режимом.

Сейчас "Греку" сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: государственная измена, совершенная в условиях военного положения и нарушение законов и обычаев войны.

Детали: По данным спецслужбы, еще один житель Херсонщины после оккупации Новой Каховки согласился занять должность "начальника изолятора временного содержания" в составе созданного спецслужбами рф "Новокаховского отделения милиции".

В новом статусе коллаборационист вместе с представителями оккупационной власти выезжает по адресам проживания проукраинских граждан, похищает их и доставляет в "изолятор временного содержания". Также есть факты проведения им допросов и применения пыток.

Пошли на сотрудничество с оккупантами бывший заместитель начальника Изолятора временного содержания полиции и трое экспертов-криминалистов. Они вступили в так называемый "научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД", что на Херсонщине.

Также следователи СБУ задокументировали деятельность назначенного российскими оккупантами главы оккупационной "полиции" Старобельского района Луганщины.

В Волновахе Донецкой области сотрудники СБУ тоже задокументировали противоправную деятельность бывшего работника полиции.

В 2011 году он вышел на пенсию, но после широкомасштабного вторжения РФ по идейным соображениям решил вернуться на службу в оккупационном режиме в статусе "начальника отдела уголовного розыска Волновахского райотдела МВД ДНР".

Следователи СБУ квалифицировали действия всех указанных выше коллаборационистов по ч. 7 ст. 111-1 (добровольное занятие гражданином Украины должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории) Уголовного кодекса Украины.

Санкция инкриминируемой им статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.