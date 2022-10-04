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ВСУ просят партизан и дальше делиться данными об оккупантах: есть результаты

Роман ПетренкоВторник, 4 октября 2022, 17:15
ФОТО ГЕНШТАБа вСУ

Центр национального сопротивления просит украинцев сообщать о перемещении россиян на оккупированных территориях.

Источник: ЦНС

Детали: По данным военных, благодаря наводке партизан за последние два дня на юге было уничтожено 6 складов боеприпасов и три вражеские базы.

Дословно: "ВСУ продолжает уничтожать оккупантов благодаря ракетным ударам и координатам, которые предоставляют партизаны.

Какие бы результаты на "референдумах" не рисовали себе оккупанты и они остаются врагом на украинской земле, где каждый украинец приближает нашу победу".

Напомним: 17 сентября в Мелитополе Запорожской области партизаны взорвали железнодорожное полотно, по которому оккупанты доставляют оружие и топливо для военной техники из Крыма.

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Темы: партизаныоккупациявойнаВооруженные силы
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