Нацгвардия показала видео из освобожденной Боровой

Национальная гвардия показала видео из освобожденной Боровой на Харьковщине.

Источник: пресс-служба НГУ

Дословно: "5 Слобожанская бригада НГУ, не устает перекрашивать родные города в желто-голубые цвета. Все будет Украина!".

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Детали: Об освобождении Боровой стало известно 3 октября.

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