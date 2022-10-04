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Нацгвардия показала видео из освобожденной Боровой

Валентина РоманенкоВторник, 4 октября 2022, 18:40

Национальная гвардия показала видео из освобожденной Боровой на Харьковщине.

Источник: пресс-служба НГУ

Дословно: "5 Слобожанская бригада НГУ, не устает перекрашивать родные города в желто-голубые цвета. Все будет Украина!".

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Детали: Об освобождении Боровой стало известно 3 октября.

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Темы: НацгвардияХарьковская областьвойна
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