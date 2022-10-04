Нацгвардия показала видео из освобожденной Боровой
Вторник, 4 октября 2022, 18:40
Национальная гвардия показала видео из освобожденной Боровой на Харьковщине.
Источник: пресс-служба НГУ
Дословно: "5 Слобожанская бригада НГУ, не устает перекрашивать родные города в желто-голубые цвета. Все будет Украина!".
Детали: Об освобождении Боровой стало известно 3 октября.
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