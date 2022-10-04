Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Нацгвардия показала видео из освобожденной Боровой

Валентина РоманенкоВторник, 4 октября 2022, 18:40

Национальная гвардия показала видео из освобожденной Боровой на Харьковщине.

Источник: пресс-служба НГУ

Дословно: "5 Слобожанская бригада НГУ, не устает перекрашивать родные города в желто-голубые цвета. Все будет Украина!".

Детали: Об освобождении Боровой стало известно 3 октября.

Слушайте также эпзиод подкаста "(не)Безпечна країна" с американским генералом Уесли Кларком: 

Підписуйтесь на подкаст "(не)Безпечна країна", щоб не пропустити нові епізоди: Apple Podcasts, Google Podcasts, SpotifySoundcloud, інші платформи

ВИДЕО ДНЯ
Темы: НацгвардияХарьковская областьвойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

обновленоРоссияне атаковали Белую Церковь дронами-камикадзе: 6 попаданий, есть пострадавший

Байден объявил Зеленскому о выделении $625 млн военной помощи Украине

Шевченко официально подтвердил, что подал в отставку

фотоКоломойский наведался в НАБУ

Иран, который поставляет России дроны, не признает аннексии украинских территорий

Оккупанты уже строят "государственную границу" в Запорожье - ОВА

Все новости...
Нацгвардия
Big bada boom: нацгвардейцы эффектно уничтожили склад боеприпасов врага
Спецназовцы Нацгвардии уничтожили элитное подразделение РФ
На Харьковщине нацгвардейцы захватили российский беспилотник-разведчик
Последние новости
09:59
Британская разведка: Приближение ВСУ к аннексированной Луганской области добавляет хлопот лидерам РФ
09:55
Главы МИД Азербайджана, Армении и США обсудили разработку мирного соглашения
09:48
Путин завершил незаконную аннексию территорий 4 областей Украины 
09:37
Подоляк: Украина ведет тяжелые переговоры о продлении работы зернового соглашения
09:25
Россия погубила в войне 61 тысячу своих военных, лишилась еще 4 вертолетов – Генштаб
09:23
В освобожденном Святогорске обнаружили тела убитых мирных жителей – ОВА
09:11
Сийярто заявил, что Венгрия "прожала" свои требования в новый пакет санкций ЕС
09:00
фотоЗеленский показал, как выглядит освобожденный Лиман
08:33
Пентагон не подтвердил сообщение о перемещении российского ядерного оружия
08:18
На юге Украины ночью сбито шесть дронов-камикадзе
Все новости...