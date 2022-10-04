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Байден объявил Зеленскому о выделении $625 млн военной помощи Украине

"Европейская правда"Вторник, 4 октября 2022, 20:20
Байден объявил Зеленскому о выделении $625 млн военной помощи Украине
Джо байден, Getty Images

Президент США Джо Байден во вторник провел телефонный разговор с украинским визави Владимиром Зеленским, в котором объявил о выделении Украине военной помощи в размере 625 миллионов долларов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт Белого дома.

"Байден пообещал продолжать поддерживать Украину, которая защищается от российской агрессии, столько, сколько потребуется, в частности путем предоставления сегодня нового пакета помощи по безопасности на сумму 625 миллионов долларов, который включает дополнительное вооружение и оборудование, включая HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, а также бронированные машины", - говорится в сообщении.

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Также президент США подтвердил готовность к дальнейшему наложению санкций на любое физическое и юридическое лицо и страну, которая будет оказывать поддержку российской аннексии.

Это будет первая военная помощь Вашингтона после объявленной Россией аннексии территории четырех областей.

В целом Соединенные Штаты предоставили более 16,8 миллиарда долларов военной помощи Украине для ее борьбы с Россией.

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Темы: БайденЗеленскийСШАУкраина
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