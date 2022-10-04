Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Байден объявил Зеленскому о выделении $625 млн военной помощи Украине

"Европейская правда"Вторник, 4 октября 2022, 20:20
Джо байден, Getty Images

Президент США Джо Байден во вторник провел телефонный разговор с украинским визави Владимиром Зеленским, в котором объявил о выделении Украине военной помощи в размере 625 миллионов долларов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт Белого дома.

"Байден пообещал продолжать поддерживать Украину, которая защищается от российской агрессии, столько, сколько потребуется, в частности путем предоставления сегодня нового пакета помощи по безопасности на сумму 625 миллионов долларов, который включает дополнительное вооружение и оборудование, включая HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, а также бронированные машины", - говорится в сообщении.

Также президент США подтвердил готовность к дальнейшему наложению санкций на любое физическое и юридическое лицо и страну, которая будет оказывать поддержку российской аннексии.

Это будет первая военная помощь Вашингтона после объявленной Россией аннексии территории четырех областей.

В целом Соединенные Штаты предоставили более 16,8 миллиарда долларов военной помощи Украине для ее борьбы с Россией.

Читайте также: Оксана Маркарова: У США не осталось красных линий по поводу оружия для Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: БайденЗеленскийСШАУкраина
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Белый дом прокомментировал "мирные идеи" Маска

обновленоРоссияне атаковали Белую Церковь дронами-камикадзе: 6 попаданий, есть пострадавший

Байден объявил Зеленскому о выделении $625 млн военной помощи Украине

Шевченко официально подтвердил, что подал в отставку

фотоКоломойский наведался в НАБУ

Иран, который поставляет России дроны, не признает аннексии украинских территорий

Все новости...
Минобороны РФ показало карту с утраченными территориями
Пентагон раскрыл подробности нового пакета помощи Украине на $625 млн
Генсек НАТО получил заявку Украины на ускоренное вступление в Альянс - ОП
В ВСУ официально подтвердили освобождение 8 населенных пунктов на Херсонщине
Последние новости
12:00
Воздушные силы рассказали об уничтоженных накануне российских вертолетах
11:31
Саудовская Аравия и РФ настаивают на серьезных сокращениях добычи нефти вопреки позиции США – FT
11:17
Польша ведет переговоры с США о программе совместного использования ядерного оружия
11:16
Срывают хиджабы и показывают средние пальцы вождю: в Иране школьницы присоединились к протестам
11:12
Более десятка вражеских дронов атаковали Украину в ночь на 5 октября - Воздушные силы
11:03
У Зеленского отреагировали на бумажки Путина об аннексии: Заберем все свое
10:55
Российский "Газпром" возобновляет поставки газа в Италию
10:44
обновленоРоссия нанесла ракетные удары по Запорожью – ОВА
10:43
Силовики разоблачили попытку псевдореферендума РФ на Николаевщине
10:41
Чехия направила США запрос на покупку 24 истребителей F-35
Все новости...