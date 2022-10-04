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Минобороны РФ показало карту с утраченными территориями

"Украинская правда"Вторник, 4 октября 2022, 20:00
Путин и Шойгу, Getty Images

Министерство обороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий в Украине — из нее следует, в частности, что в Херсонской области российская армия за день отступила на 30 километров.

Источник: "Медуза", "Агентство"

Детали: Сообщается, что таким образом по состоянию на 4 октября российские войска практически полностью вышли из Харьковской области и отступили на севере Херсонской области.

Согласно представленной карте, в Харьковской области под контролем России осталась небольшая территория к северо-востоку от поселка Двуречное. Днем ранее Минобороны утверждало, что под контролем России находится вся территория области к востоку от реки Оскол.

Из этого следует, что с 3 по 4 октября ВСУ освободили примерно две трети подконтрольных России территорий области.

 

Также на карте заметно отступление российских войск на севере Херсонской области. Днем ранее линия фронта на карте проходила в районе поселений Давыдов Брод, Добрянка и Золотая Балка. 4 октября Минобороны показало, что под контролем российской армии находится территория примерно до линии между Давыдовым Бродом и Дудчанами.

Таким образом, линия фронта в регионе сместилась к югу примерно на 30 километров.

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Что предшествовало:

  • 4 октября в соцсетях появился ряд видео из новых освобожденных населенных пунктов в Херсонской области. Защитники сообщают о деоккупации Давыдового Брода, Староселья, Архангельского, Большой Александровки.
  • Также Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов села Богуславка и Боровская Андреевка в Харьковской области.
  • 3 октября стало известно, что Вооруженные силы освободили поселок Боровая.

Темы: войнаконтрнаступлениеРосcия
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