Минобороны РФ показало карту с утраченными территориями

Министерство обороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий в Украине — из нее следует, в частности, что в Херсонской области российская армия за день отступила на 30 километров.

Источник: "Медуза", "Агентство"

Детали: Сообщается, что таким образом по состоянию на 4 октября российские войска практически полностью вышли из Харьковской области и отступили на севере Херсонской области.

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Согласно представленной карте, в Харьковской области под контролем России осталась небольшая территория к северо-востоку от поселка Двуречное. Днем ранее Минобороны утверждало, что под контролем России находится вся территория области к востоку от реки Оскол.

Из этого следует, что с 3 по 4 октября ВСУ освободили примерно две трети подконтрольных России территорий области.

Также на карте заметно отступление российских войск на севере Херсонской области. Днем ранее линия фронта на карте проходила в районе поселений Давыдов Брод, Добрянка и Золотая Балка. 4 октября Минобороны показало, что под контролем российской армии находится территория примерно до линии между Давыдовым Бродом и Дудчанами.

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Таким образом, линия фронта в регионе сместилась к югу примерно на 30 километров.

Что предшествовало: