Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Минобороны РФ показало карту с утраченными территориями

"Украинская правда"Вторник, 4 октября 2022, 20:00
Минобороны РФ показало карту с утраченными территориями
Путин и Шойгу, Getty Images

Министерство обороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий в Украине — из нее следует, в частности, что в Херсонской области российская армия за день отступила на 30 километров.

Источник: "Медуза", "Агентство"

Детали: Сообщается, что таким образом по состоянию на 4 октября российские войска практически полностью вышли из Харьковской области и отступили на севере Херсонской области.

Реклама:

Согласно представленной карте, в Харьковской области под контролем России осталась небольшая территория к северо-востоку от поселка Двуречное. Днем ранее Минобороны утверждало, что под контролем России находится вся территория области к востоку от реки Оскол.

Из этого следует, что с 3 по 4 октября ВСУ освободили примерно две трети подконтрольных России территорий области.

 

Также на карте заметно отступление российских войск на севере Херсонской области. Днем ранее линия фронта на карте проходила в районе поселений Давыдов Брод, Добрянка и Золотая Балка. 4 октября Минобороны показало, что под контролем российской армии находится территория примерно до линии между Давыдовым Бродом и Дудчанами.

ВИДЕО ДНЯ

Таким образом, линия фронта в регионе сместилась к югу примерно на 30 километров.

 

Что предшествовало:

  • 4 октября в соцсетях появился ряд видео из новых освобожденных населенных пунктов в Херсонской области. Защитники сообщают о деоккупации Давыдового Брода, Староселья, Архангельского, Большой Александровки.
  • Также Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов села Богуславка и Боровская Андреевка в Харьковской области.
  • 3 октября стало известно, что Вооруженные силы освободили поселок Боровая.

Темы: войнаконтрнаступлениеРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
война
Защитники уничтожили еще 610 оккупантов и 13 танков врага
Воины уничтожили командно-наблюдательный пункт врага на Бахмутском направлении – ССО
За сутки произошло более 40 боевых столкновений – сводка
Последние новости
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
18:41
Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности
18:38
Последствия вражеского удара на Купянщине: ранены три женщины
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
17:58
Главнокомандующий армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
Все новости...
Реклама: