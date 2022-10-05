Воздушные силы рассказали об уничтоженных накануне российских вертолетах

Зентиники Воздушных сил 4 октября сбили 2 российских вертолета Ми-8 и Ми-24.

Источник: Воздушное командование "Центр"

Детали: За минувшие сутки зенитные ракетные подразделения ВВК уничтожили два вражеских вертолета Ми-8 и Ми-24.

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Это произошло на юге Украины.

Дословно: "Вчера на южном направлении зенитные ракетные войска, выполняющие боевые задачи в оперативном подчинении воздушного командования "Юг", в ходе наступательных действий по подтвержденным данным уничтожили 2 рашистских вертолета".