Воздушные силы рассказали об уничтоженных накануне российских вертолетах
Среда, 5 октября 2022, 12:00
Зентиники Воздушных сил 4 октября сбили 2 российских вертолета Ми-8 и Ми-24.
Источник: Воздушное командование "Центр"
Детали: За минувшие сутки зенитные ракетные подразделения ВВК уничтожили два вражеских вертолета Ми-8 и Ми-24.
Это произошло на юге Украины.
Дословно: "Вчера на южном направлении зенитные ракетные войска, выполняющие боевые задачи в оперативном подчинении воздушного командования "Юг", в ходе наступательных действий по подтвержденным данным уничтожили 2 рашистских вертолета".
ВИДЕО ДНЯ