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Над морем возле Очакова сбили еще один вражеский дрон

Алена МазуренкоСреда, 5 октября 2022, 14:21
Над морем возле Очакова сбили еще один вражеский дрон
ОРЛАН-10, ФОТО РИА НОВОСТИ

Зенитчики оперативного командования над морем возле Очакова сбили вражеский дрон, вероятно "Орлан-10", который пытался вести воздушную разведку.

Источник: воздушное командование "Юг"

Дословно: "05 октября, около 11.30 часов, над морем возле Очакова при попытке проведения воздушной разведки, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбит беспилотник оперативно-тактического уровня, вероятно "Орлан-10".

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Темы: беспилотники
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