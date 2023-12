Осеннее наступление: Резников на карте показал продвижение ВСУ вперед

Министр обороны Алексей Резников обнародовал карту, на которой наглядно показано, как Вооруженные силы освобождают от оккупантов украинские территории.

Источник: Резников в Twitter

Прямая речь Резникова: "Пока "российский парламент" пьянеет от тщетных попыток аннексии, наши воины продолжают идти вперед".

#UAarmy’s autumn offensive, day by day. While the "russian parliament" is intoxicated from the futile attempts at annexation, our soldiers continue moving forward.

This is the best answer to any and all "referenda", "decrees", "treaties" and pathetic speeches. pic.twitter.com/qLCBu0Vdns