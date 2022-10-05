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Осеннее наступление: Резников на карте показал продвижение ВСУ вперед

Станислав ПогориловСреда, 5 октября 2022, 21:55
АЛЕКСЕЙ РЕЗНИКОВ, ФОТО GETTY IMAGES

Министр обороны Алексей Резников обнародовал карту, на которой наглядно показано, как Вооруженные силы освобождают от оккупантов украинские территории.

Источник: Резников в Twitter

Прямая речь Резникова: "Пока "российский парламент" пьянеет от тщетных попыток аннексии, наши воины продолжают идти вперед".

Детали: По его словам, "это лучший ответ на всевозможные "референдумы", "указы", "договоры" и пафосные речи".

Что предшествовало: Как сообщало издание Financial Times, США предупредили Украину о необходимости воспользоваться импульсом и освободить оккупированные территории на юге до начала зимы, так как ухудшение погодных условий позволит России закрепиться на захваченных территориях.

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Темы: Вооруженные силывойнаУкраинаРосcия
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