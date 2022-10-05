Осеннее наступление: Резников на карте показал продвижение ВСУ вперед
Министр обороны Алексей Резников обнародовал карту, на которой наглядно показано, как Вооруженные силы освобождают от оккупантов украинские территории.
Источник: Резников в Twitter
Прямая речь Резникова: "Пока "российский парламент" пьянеет от тщетных попыток аннексии, наши воины продолжают идти вперед".
#UAarmy’s autumn offensive, day by day. While the "russian parliament" is intoxicated from the futile attempts at annexation, our soldiers continue moving forward.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 5, 2022
This is the best answer to any and all "referenda", "decrees", "treaties" and pathetic speeches. pic.twitter.com/qLCBu0Vdns
Детали: По его словам, "это лучший ответ на всевозможные "референдумы", "указы", "договоры" и пафосные речи".
Что предшествовало: Как сообщало издание Financial Times, США предупредили Украину о необходимости воспользоваться импульсом и освободить оккупированные территории на юге до начала зимы, так как ухудшение погодных условий позволит России закрепиться на захваченных территориях.