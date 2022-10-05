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Осеннее наступление: Резников на карте показал продвижение ВСУ вперед

Станислав ПогориловСреда, 5 октября 2022, 21:55
Осеннее наступление: Резников на карте показал продвижение ВСУ вперед
АЛЕКСЕЙ РЕЗНИКОВ, ФОТО GETTY IMAGES

Министр обороны Алексей Резников обнародовал карту, на которой наглядно показано, как Вооруженные силы освобождают от оккупантов украинские территории.

Источник: Резников в Twitter

Прямая речь Резникова: "Пока "российский парламент" пьянеет от тщетных попыток аннексии, наши воины продолжают идти вперед".

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Детали: По его словам, "это лучший ответ на всевозможные "референдумы", "указы", "договоры" и пафосные речи".

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Что предшествовало: Как сообщало издание Financial Times, США предупредили Украину о необходимости воспользоваться импульсом и освободить оккупированные территории на юге до начала зимы, так как ухудшение погодных условий позволит России закрепиться на захваченных территориях.

Темы: Вооруженные силывойнаУкраинаРосcия
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