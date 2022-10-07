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Из РФ пытаются вернуть 32 депортированных детей, чьи родители остались в Украине – Верещук

"Украинская правда"Пятница, 7 октября 2022, 15:13
УКРАИНСКИЕ ДЕТИ. ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ИЗ TELEGRAM ПРЕЗИДЕНТА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО

Минреинтеграции работает над возвращением 32 депортированных в Россию детей, которых ждут родители в Украине, некоторых из них незаконно усыновили в РФ.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук в эфире телемарафона

Прямая речь: "Мы знаем, каких детей похитили, и требуем от России их вернуть. На сегодня у нас проводится работа по возвращению 32 детей, которые находятся на территории Российской Федерации, но имеют родителей здесь, и родители хотят вернуть детей".

Детали: По словам Верещук, есть факты незаконного усыновления депортированных в Россию детей. Она отметила, что таких "родителей" будут привлекать к уголовной ответственности.

Напомним: 

  • 6 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия принудительно депортировала более 1,6 млн украинцев, многие из них прошли через фильтрационные лагеря и остались без документов.
  • В Украине с начала полномасштабного вторжения России считаются пропавшими без вести 236 детей, еще по меньшей мере 7 343 ребенка – в списке депортированных. 

Темы: Верещукдетидепортация Росcия
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