Из РФ пытаются вернуть 32 депортированных детей, чьи родители остались в Украине – Верещук

Минреинтеграции работает над возвращением 32 депортированных в Россию детей, которых ждут родители в Украине, некоторых из них незаконно усыновили в РФ.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук в эфире телемарафона

Прямая речь: "Мы знаем, каких детей похитили, и требуем от России их вернуть. На сегодня у нас проводится работа по возвращению 32 детей, которые находятся на территории Российской Федерации, но имеют родителей здесь, и родители хотят вернуть детей".

Детали: По словам Верещук, есть факты незаконного усыновления депортированных в Россию детей. Она отметила, что таких "родителей" будут привлекать к уголовной ответственности.

Напомним: