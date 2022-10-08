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Глава МИД Эстонии поздравил "украинские спецслужбы" со взрывом на Керченском мосту

"Европейская правда"Суббота, 8 октября 2022, 12:56

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу предполагает, что за взрывом на Керченском мосту в субботу утром может стоять Украина, и поздравил "украинские спецслужбы" с этим событием.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Рейнсалу сказал в комментарии Delfi.

"Эстония, безусловно, приветствует это (взрыв на Керченском мосту) и приветствует украинские подразделения специального назначения, которые, вероятно, стоят за этой операцией", - отметил глава эстонского МИД.

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Он добавил, что Керченский мост имеет важное символическое значение для России, поскольку соединяет Россию и Крым и был важным логистическим звеном. Для лично Владимира Путина мост был важен еще и как символ того, что Крым "навсегда останется частью России".

Рейнсалу не исключает, что подрыв моста был запланирован к 70-летию Путина. "Я считаю, что эта цель стоит очень давно", - добавил он.

Напомним, утром в субботу стало известно, что на железнодорожной ветке крымского моста мощный пожар.

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Оккупационные власти Крыма заявили, что на Крымском мосту якобы взорвался грузовой автомобиль. Тем временем так называемый глава "парламента Крыма" Константинов заявил, что дорожное полотно на Крымском мосту повредили "украинские вандалы".

Источники "Украинской правды" сообщили, что за подрывом Крымского моста 8 октября стоит Служба безопасности.

Темы: ЭстонияСБУ
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