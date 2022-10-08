Администрация Путина раздала пропагандистам "методички" по Крымскому мосту - росСМИ

Российское издание "Медуза" сообщило о рекомендациях по освещению взрыва на Крымском мосту, которые администрация президента России Владимира Путина разослала пропагандистам и государственным агентствам.

Источник: "Медуза"

Детали: Краткое содержание "методички":

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подчеркивать, что мост не разрушен, а всего лишь повреждено полотно на автомобильной и железнодорожной частях;

подготовка к восстановительным работам уже началась;

минтрансом запущены новые логистические маршруты;

заработала Керченская паромная переправа.

Издание отмечает, что, судя по сообщениям на лентах РИА Новости, ТАСС и большинства других российских СМИ, рекомендации администрации президента выполняются.

Предыстория:

Утром 8 октября стало известно, что на железнодорожной ветке крымского моста мощный пожар.

Оккупационные власти Крыма заявили, что на Крымском мосту якобы взорвался грузовой автомобиль. Тем временем так называемый глава "парламента Крыма" Константинов заявил, что дорожное полотно на Крымском мосту повредили "украинские вандалы".

Президенту страны-агрессора Владимиру Путину доложили о пожаре на Крымском мосту, он поручил создать правительственную комиссию.

Российские СМИ опубликовали видео с моментом взрыва на Крымском мосту.

Источники УП сообщают, что за подрывомКрымского моста 8 октября стоит Служба безопасности.