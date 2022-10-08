Администрация Путина раздала пропагандистам "методички" по Крымскому мосту - росСМИ

Российское издание "Медуза" сообщило о рекомендациях по освещению взрыва на Крымском мосту, которые администрация президента России Владимира Путина разослала пропагандистам и государственным агентствам.

Источник: "Медуза"

Детали: Краткое содержание "методички":

подчеркивать, что мост не разрушен, а всего лишь повреждено полотно на автомобильной и железнодорожной частях;

подготовка к восстановительным работам уже началась;

минтрансом запущены новые логистические маршруты;

заработала Керченская паромная переправа.

Издание отмечает, что, судя по сообщениям на лентах РИА Новости, ТАСС и большинства других российских СМИ, рекомендации администрации президента выполняются.

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