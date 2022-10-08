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Администрация Путина раздала пропагандистам "методички" по Крымскому мосту - росСМИ

Роман ПетренкоСуббота, 8 октября 2022, 13:35
Администрация Путина раздала пропагандистам методички по Крымскому мосту - росСМИ
скриншот с видео

Российское издание "Медуза" сообщило о рекомендациях по освещению взрыва на Крымском мосту, которые администрация президента России Владимира Путина разослала пропагандистам и государственным агентствам.

Источник: "Медуза"

Детали: Краткое содержание "методички":

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  • подчеркивать, что мост не разрушен, а всего лишь повреждено полотно на автомобильной и железнодорожной частях;
  • подготовка к восстановительным работам уже началась;
  • минтрансом запущены новые логистические маршруты;
  • заработала Керченская паромная переправа.

Издание отмечает, что, судя по сообщениям на лентах РИА Новости, ТАСС и большинства других российских СМИ, рекомендации администрации президента выполняются.

Предыстория:

  • Утром 8 октября стало известно, что на железнодорожной ветке крымского моста мощный пожар.
  • Оккупационные власти Крыма заявили, что на Крымском мосту якобы взорвался грузовой автомобиль. Тем временем так называемый глава "парламента Крыма" Константинов заявил, что дорожное полотно на Крымском мосту повредили "украинские вандалы".
  • Президенту страны-агрессора Владимиру Путину доложили о пожаре на Крымском мосту, он поручил создать правительственную комиссию.
  • Российские СМИ опубликовали видео с моментом взрыва на Крымском мосту.
  • Источники УП сообщают, что за подрывомКрымского моста 8 октября стоит Служба безопасности.

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Темы: РосcияпропагандаКрымоккупация
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