Администрация Путина раздала пропагандистам "методички" по Крымскому мосту - росСМИ
Суббота, 8 октября 2022, 13:35
Российское издание "Медуза" сообщило о рекомендациях по освещению взрыва на Крымском мосту, которые администрация президента России Владимира Путина разослала пропагандистам и государственным агентствам.
Источник: "Медуза"
Детали: Краткое содержание "методички":
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- подчеркивать, что мост не разрушен, а всего лишь повреждено полотно на автомобильной и железнодорожной частях;
- подготовка к восстановительным работам уже началась;
- минтрансом запущены новые логистические маршруты;
- заработала Керченская паромная переправа.
Издание отмечает, что, судя по сообщениям на лентах РИА Новости, ТАСС и большинства других российских СМИ, рекомендации администрации президента выполняются.
Предыстория:
- Утром 8 октября стало известно, что на железнодорожной ветке крымского моста мощный пожар.
- Оккупационные власти Крыма заявили, что на Крымском мосту якобы взорвался грузовой автомобиль. Тем временем так называемый глава "парламента Крыма" Константинов заявил, что дорожное полотно на Крымском мосту повредили "украинские вандалы".
- Президенту страны-агрессора Владимиру Путину доложили о пожаре на Крымском мосту, он поручил создать правительственную комиссию.
- Российские СМИ опубликовали видео с моментом взрыва на Крымском мосту.
- Источники УП сообщают, что за подрывомКрымского моста 8 октября стоит Служба безопасности.
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