В Винницкой области ослабляют комендантский час

С понедельника, 10 октября, в Винницкой области будет изменена продолжительность комендантского часа, он будет начинаться в полночь.

Источник: председатель ОВА Сергей Борзов

Детали: Отмечается, что комендантский час ослабили - он будет начинаться не в 23, а в 24 часа, а завершится в 5 утра.

Власти напоминают, что в это время запрещается находиться на улицах и в других общественных местах, передвигаться транспортом или пешком.

Исключения - наличие спецпропуска и удостоверения личности, или для того, чтобы пройти в укрытие после сигнала тревоги.