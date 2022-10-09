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Энергодар третьи сутки без света, есть проблема с водой – мэр

Ирина БалачукВоскресенье, 9 октября 2022, 14:35
Скриншот из google.maps

Во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области уже третьи сутки нет электроэнергии, а оккупанты не пропускают ни гуманитарные грузы, ни даже питьевую воду.

Источник: городской голова Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram

Прямая речь Орлова: "По состоянию на сейчас Энергодар все еще остается без света и воды. Регулярные обстрелы мешают проводить быстрые аварийно-восстановительные работы.

Соответственно уже третьи сутки люди лишены возможности приготовить еду".

Детали: По словам мэра, в городе обостряется ситуация с питьевой водой.

Орлов подчеркнул, что украинские власти неоднократно пытались доставить в Энергодар гуманитарные грузы с продуктами питания, средствами гигиены и тому подобное.

Также Украина готова организовать оперативную доставку и выдачу в Энергодаре питьевой воды, но оккупанты не пропускают гуманитарку.

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Орлов рассказал, что вечером 8 октября горожане раскладывали костры прямо возле домов, чтобы приготовить себе хоть какую-то горячую пищу.

В то же время он призвал энергодарцев быть максимально осторожными при сборе сухих веток для костров, потому что посадки и лесная зона могут быть заминированы оккупантами.

Темы: Энергоатомэлектроэнергиявойнаоккупация
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