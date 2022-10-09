Кулеба призвал мир к действиям после очередного обстрела РФ жилых домов в Запорожье

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество отреагировать конкретными шагами на последние обстрелы российскими военными жилых домов в Запорожье, в результате чего погибли по меньшей мере 13 гражданских лиц и десятки пострадали.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Цели ударов не имели никакого военного назначения. Целенаправленные российские удары имели целью лишь вызвать смерть гражданских людей, разрушения, посеять террор и страх. Целенаправленное убийство гражданских людей является военным преступлением. Осуществив ракетные удары по мирным людям, которые спали в своих домах, Россия еще раз доказала, что она является террористическим государством, которому необходимо противодействовать всеми возможными способами, чтобы предотвратить дальнейшие ужасные преступления", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Он призвал международное сообщество немедленно осуществить пять шагов.

Во-первых, Кулеба призывает Офис прокурора Международного уголовного суда и партнеров, которые расследуют международные преступления, совершенные Россией в Украине, срочно направить на место преступления следователей и экспертов, чтобы задокументировать доказательства военных преступлений России.

Во-вторых, министр повторил призыв к Вашингтону признать Россию государством-спонсором терроризма, а остальные страны - признать Россию террористическим государством.

В-третьих, он призвал к реакции на обстрел и новым жестким санкциям, которые лишат финансирования российскую военную машину.

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"Четвертое: призываю партнеров, в частности США, Великобританию, Израиль, Германию, Норвегию и Францию, срочно предоставить Украине современные системы противовоздушной обороны (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО). Поставка этого жизненно необходимого оборудования должна быть ускорена. Для нас буквы "ПВО" и "ПРО" означают жизнь. Жизнь наших детей, которые ложатся спать в Запорожье и других городах Украины, не зная, проснутся ли утром. Эти системы могут спасать жизни в Украине уже сейчас, а не стоять на складах", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Он также призвал страны, которые заявляют о своей нейтральной позиции, отправить свои делегации в Запорожье - "где они смогут переночевать в жилых массивах и почувствовать все, что прикрывают своей нейтральностью".

По последним данным, в результате ракетного удара армии РФ по Запорожью в ночь на 9 октября погибли 13 человек, еще 60 получили ранения. Среди раненых и погибших есть дети.