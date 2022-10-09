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Количество жертв удара по Запорожью возросло до 14 и может вырасти еще – Зеленский

Катерина ТищенкоВоскресенье, 9 октября 2022, 23:15
Последствия обстрела Запорожья 9 октября, фото ОВА

Количество жертв ракетного удара по Запорожью в ночь на 9 октября возросло до 14, всего за неделю в городе из-за атак России погибли по меньшей мере 43 человека.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "Этой ночью в результате российских ударов по обычным жилым домам в Запорожье погибли по меньшей мере 14 человек. К сожалению, это количество может возрасти. Разбор завалов до сих пор продолжается.

Более 70 человек ранены, среди них 11 детей. Всем им оказывается надлежащая помощь".

Детали: Президент напомнил, что в результате удара сотни семей остались без жилья. "От удара одной из ракет – тяжелой противокорабельной ракеты Х-22 – по обычному девятиэтажному жилому дому был разрушен целый подъезд, с первого по шестой этаж", – отметил он.

Зеленский убежден, что это был сознательный удар россиян.

"Тот, кто отдал приказ, и те, кто его выполняли, знали, куда бьют", – сказал президент.

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Он напомнил, что только на этой неделе, за время с 3 октября, ракетные удары россиян по Запорожью унесли жизни по меньшей мере 43 человек.

Что предшествовало: Ранее сообщалось, что в результате атаки российских оккупантов по Запорожью в ночь на 9 октября погибло 13 человек, из них один ребенок, 89 человек ранены, в том числе 11 детей.

Темы: ЗеленскийЗапорожьевойна
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