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В Черкассах остановили весь электротранспорт

Ирина БалачукВторник, 1 ноября 2022, 10:42
Фото иллюстративное. Фото kyivcity.gov.ua

Городской совет Черкасс решил остановить движение всего электротранспорта в городе 1 ноября.

Источник: мэр Черкасс Анатолий Бондаренко во время видеообращения в Facebook

Прямая речь Бондаренко: "Приняли решение сегодня остановить работу электротранспорта в Черкассах, поскольку она требует большое количество питания. Добавлю, что все троллейбусные маршруты в нашем городе дублируются автобусными".

Детали: Мэр также добавил, что в городе восстановили водо- и теплоснабжение, но еще существует проблема с подачей воды на верхние этажи домов. Бондаренко добавил, что предприятия "Черкассыводоканал" работают над устранением недостатков.

Городской голова призвал председателей ОСМД, управляющие компании включить в домах тепло, чтобы не перегружать систему электроснабжения.

Он также добавил, что в городе с 1 ноября будут применяться почасовые графики отключения электроэнергии. Он призвал людей быть готовыми к этому и позаботиться о наличии питьевой воды в доме.

Темы: Рабиновичэлектроэнергиятранспорт
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