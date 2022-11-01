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Еврокомиссар: ресурсы для энергоснабжения из ЕС в Украину ограничены, поэтому приоритет в другом

"Европейская правда"Вторник, 1 ноября 2022, 17:56
Владимир Зеленский и еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, фото ОП

Европейский комиссар Кадри Симсон, отвечающая за вопросы энергетики, считает, что приоритетом помощи ЕС является восстановление разрушенных мощностей, а не замещение поставками из ЕС.

Об этом она заявила отвечая на вопрос "Европейской правды" в Киеве, по итогам переговоров с украинским министром энергетики Германом Галущенко.

Комиссар Симсон заверила, что ЕС уже мобилизовала возможные ресурсы, в том числе за пределами Европы.

"Мы делаем все возможное, чтобы закрыть потребность Украины, и эти вопросы - не только к ЕС. Мы уже в диалоге с международными партнерами, потому что есть потребность в очень специфическом оборудовании, которого очень мало производителей в мире", - заявила она.

Она также подчеркнула, что главной проблемой является поиск этого оборудования в мире: "Иногда вопрос не в деньгах, а в том, чтобы найти необходимые части, и ЕС здесь может помочь"

Симсон по просьбе ЕП также прокомментировала возможность замещения электроэнергии на украинском рынке и оценила ее довольно скептически.

"Присоединение Украины к единой энергосистеме ЕС создало возможность экспорта и импорта? Поэтому мы можем поставлять Украине электроэнергию, но эта возможность ограничена. Поэтому у нас приоритет - восстановление линий соединения внутри Украины", - заявила она.

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Симсон прибыла в Киев во вторник после ракетных ударов РФ по энергетической инфраструктуре Украины и заявила о необходимости увеличения поддержки украинского энергосектора.

Президент Владимир Зеленский на встрече с Симсон предложил создать "экономический Рамштайн" для решения энергетических проблем Украины.

Напомним, Украина направила запросы на поставку энергетического оборудования, которое поможет преодолеть последствия террористических ударов РФ по системам жизнеобеспечения, через систему кризисного реагирования НАТО (EADRCC) и механизм гражданской защиты ЕС (EARCC).

Темы: ЕСУкраинаэнергетика
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