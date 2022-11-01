КС признал конституционной отмену депутатской неприкосновенности в 2019 году

Конституционный Суд Украины признал конституционным закон от 3 сентября 2019 года, которым отменялась неприкосновенность народных депутатов Украины.

Источник: сообщение КСУ

Дословно: "1 ноября, на пленарном заседании Большая палата Конституционного Суда Украины приняла Решение по делу о конституционном контроле изменений в Конституцию Украины, вступивших в силу, по конституционному представлению 50 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины)"...

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Конституционный Суд Украины признал оспариваемый Закон соответствующим Конституции Украины".

Детали: 50 нардепов, которые пожаловались на закон, утверждали, что он является неконституционным, поскольку его приняли с нарушением конституционной процедуры.

Законом вносятся изменения, которые позволяют привлекать народных депутатов без согласия Верховной Рады.

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Текст решения КС и его резюме обнародуют на официальном сайте Конституционного Суда 2 ноября 2022 года.

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