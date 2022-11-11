Президент Владимир Зеленский отметил, что освобождение Херсонщины приближает освобождение оккупированного Крыма и второй морской дрон назовут "Севастополем".

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "На нашей фандрейзинговой платформе United24 начался сбор средств для создания флота морских дронов. Теперь каждый - и не только в Украине, но и в других странах - может присоединиться к строительству первого в мире флота морских дронов. Того, что может дать безопасность нашей морской акватории.

Первый морской дрон, на который собрали средства менее чем за час, назвали "Херсон".

Вполне логично. Второй морской дрон мы назовем "Севастополем". Верю, что все это приближает и время освобождения нашего Крыма".