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Алена МазуренкоПятница, 11 ноября 2022, 19:09

Президент Владимир Зеленский отметил, что освобождение Херсонщины приближает освобождение оккупированного Крыма и второй морской дрон назовут "Севастополем".

Источник: видеообращение Зеленского 

Прямая речь: "На нашей фандрейзинговой платформе United24 начался сбор средств для создания флота морских дронов. Теперь каждый - и не только в Украине, но и в других странах - может присоединиться к строительству первого в мире флота морских дронов. Того, что может дать безопасность нашей морской акватории.

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Первый морской дрон, на который собрали средства менее чем за час, назвали "Херсон".

Вполне логично. Второй морской дрон мы назовем "Севастополем". Верю, что все это приближает и время освобождения нашего Крыма".

Темы: ЗеленскийфлотХерсонКрым
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