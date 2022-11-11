Президент Владимир Зеленский отметил, что освобождение Херсонщины приближает освобождение оккупированного Крыма и второй морской дрон назовут "Севастополем".

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "На нашей фандрейзинговой платформе United24 начался сбор средств для создания флота морских дронов. Теперь каждый - и не только в Украине, но и в других странах - может присоединиться к строительству первого в мире флота морских дронов. Того, что может дать безопасность нашей морской акватории.

Реклама:

Первый морской дрон, на который собрали средства менее чем за час, назвали "Херсон".

Вполне логично. Второй морской дрон мы назовем "Севастополем". Верю, что все это приближает и время освобождения нашего Крыма".