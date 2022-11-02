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ПВО сбила три ракеты Х-59, которые утром атаковали Одесскую область

Татьяна ЛозовенкоСреда, 2 ноября 2022, 10:05
Авиационные управляемые ракеты Х-59, фото из Defense Expresse

Утром 2 ноября силы противовоздушной обороны сбили три крылатые ракеты Х-59, выпущенные с самолетов Су-30 в направлении Одесской области. 

Источник: Одесский городской совет в Telegram и представитель начальника Одесской ОГА Сергей Братчук в Telegram

Дословно горсовет: "На рассвете по Одесской области враг направил три крылатые ракеты Х-59. 

С направления Черного моря, с самолетов Су-30 враг пытался атаковать юг области. Все ракеты сбиты силами противовоздушной обороны над морем".

Что этому предшествовало: Во время вражеской атаки в ночь с 1 на 2 ноября воздушные силы сбили 12 из 13 дронов-камикадзе "Shahed-136", 6 из них ликвидировали на Днепропетровщине, еще 6 – на подступах к Киеву.

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Темы: Воздушные силы ВСУОдесская областьвойнаПВО
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