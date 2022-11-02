Россия ночью терроризировала Черкасскую и Днепропетровскую области – сводка ОВА

Сбитый на Черкасщине иранский дрон, фото из Telegram кирилла тимошенко

За минувшие сутки враг обстреливал населенные пункты Харьковской, Донецкой, Сумской и Николаевской областей, от вражеских дронов удалось уберечь Днепропетровскую область, одно попадание "Шахеда" было в Черкасской области.

Источник: сводка ОВА о ситуации в регионах по состоянию на 9:00

Детали: Ночью враг терроризировал одну из общин Черкасского района. Два "шахида" сбиты силами ПВО. Один попал в объект инфраструктуры. Люди не пострадали. Детали относительно последствий уточняются.

Реклама:

Полтавщина: ночью над областью был зафиксирован пролет БПЛА, в Кременчугском районе работала ПВО. Информация о последствиях уточняется.

Сумщина: ночью враг совершил обстрелы пяти приграничных населенных пунктов, во время которых зафиксировано 22 прилетов. Под обстрелами были Миропольская, Есманьская, Зноб-Новгородская громады.

На утро – обстрелы Шалигинской и Эсманской громад. Во всех случаях информация о пострадавших и разрушениях не поступала, данные уточняются. Также за минувшие сутки почти сотню снарядов и мин враг направил на приграничье области. Россияне вели огонь по 6 громадам.

ВИДЕО ДНЯ

За ночь силы ПВО уничтожили над Днепропетровской областью 6 вражеских дронов-камикадзе. Ночью и на утро россияне снова обстреляли Никополь и Червоногригорьевскую громаду. Предварительно, люди не пострадали. Масштабы разрушений уточняются.

Харьковщина: за прошедшие сутки враг обстреливал города Купянск, Волчанск и населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.

За прошедшие сутки в с. Петропавловка Купянского района в результате российского обстрела ранения получила мать 25 лет и 2 детей - 4-летний мальчик и 6-летняя девочка. Состояние матери оценивают как среднее, дети в тяжелом состоянии.

В Купянском районе с ранениями госпитализированы двое мужчин, в Чугуевском районе получил ранения и был госпитализирован один человек. Во вторник возле с. Липцы Харьковского района на мине подорвался и получил ранения 73-летний мужчина.

Продолжается гуманитарное разминирование освобожденных территорий. За сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обезвредили 1216 взрывоопасных предметов.

На Луганщине подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за минувшие сутки поразили 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов и 6 других важных военных

объектов противника.

Из различных видов вооружения оккупанты обстреляли на Купянском и Лиманском направлениях Грековку, Макеевку, Надежду, Невское.

За сутки враг 7 раз штурмовал позиции наших военных вдоль линии соприкосновения. Осуществил 20 артиллерийских и минометных обстрелов, 2 аивиаудара.

Донецкая область: ночью – артобстрел Торецка. Повреждены дома, хирургическое отделение и роддом. Информация о пострадавших уточняется. Россияне также осуществляют постоянные обстрелы с. Торское и Заречное Лиманской громады.

На деоккупированных территориях продолжается восстановление электроснабжения, подготовка к зиме. За минувшие сутки по области: 4 погибших, 10 раненых.

Николаевщина: в среду утром в результате вражеского обстрела поврежден жилой дом в населенном пункте Первомайской громады. Пострадавших нет.

Также ночью обстрелам подвергся населенный пункт Широковской громады. В результате попадания боеприпасов и их обломков возникло возгорание одного дома. Также попадания были в ранее разрушенные здания. Пострадавших нет.

Продолжаются обстрелы Березнеговатской громады. Так, вчера вечером был обстрелян один из населенных пунктов громады. Без пострадавших. Информация о повреждениях уточняется.

На Херсонщине продолжаются активные боевые действия. Враг обстрелял недавно освобожденные села Бериславского района. Зафиксированы многочисленные повреждения и уничтожение гражданской инфраструктуры.

По информации Генерального штаба ВСУ, российскую оккупационную администрацию Херсона перенесли в город Скадовск. Территорию Новокаховской громады российские войска готовят к оборонительным боям. В связи с этим на линии левого берега, на которой расположены Новая Каховка, Днепряны, Корсунка, в пределах около 20 километров роют траншеи.

Оккупанты продолжают похищать жителей Херсонщины. Так, первого ноября с рабочего места в центре Каховки вооруженные военные России забрали 53-летнего местного жителя. Также в городе Новая Каховка представители силовых структур рф похитили двух работников городского совета. Местонахождение мужчин неизвестно.

Относительно спокойно, без обстрелов ночь прошла на Волыни, Закарпатье, на Ровенщине, в Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Винницкой, Кировоградской, Запорожской, Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской областях, в Житомирской и Киевской областях.